本土確診狂飆11例！　鄉民目睹「恐怖破口」：春節掰了

記者邱晟軒／綜合報導

本土疫情大爆炸！指揮中心今（9日）公布新增11例本土個案，其中包括北部防疫計程車司機、機場清潔員、清潔員家人、手推車人員以及手推車人員的妻子。消息曝光後，立刻引起許多網友狂抖直呼，「宇宙大爆炸，快過年搞這齣」、「三級警戒快回來了」。

桃機清潔員個案包括案17230、17307、17238、17239，其中17230為第一位確診者，而根據抗體調查，17307抗體呈現陽性，為最早發病，懷疑是這起群聚中最早的染疫者。而17307與17238 工作區都是行李轉盤區洗手間，17238與17239 序列一致，17239曾去歌友會。

而針對感染源，指揮中心也研判，由於案17307抗體陽性，現在懷疑的是境外移入傳給17307，再傳17238，之後再傳出去給17239等人，但目前要從17307的定序去確認。

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對於本土確診數又炸開，消息曝光後立刻引起PTT網友回應，「歷史不斷重演」、「爆炸啦」、「怕爆！」、「感覺會爆到100例以上」、「宇宙大爆炸，快過年搞這齣」、「7+7不是說很穩？結果邊境根本沒在管制」、「三級警戒快回來了」。

還有許多網友痛批政府昨（8日）晚間仍不顧疫情，大開選舉造勢，紛紛直呼，「昨天還有大造勢傻眼」、「炸裂！昨晚執政黨還台中跟台北造勢，笑死」、「蔡英文昨天還在拚選舉呢」、「疫情嚴重了，結果政府只關心選舉，昨晚多少人群舉造勢，過年掰了」。

▼不少網友怒轟政府，昨晚仍大造勢群聚。（圖／林靜儀臉書）