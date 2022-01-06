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刷本子驚見「一夜春宵費」男友臉綠！妹子慌了　買家現身真相笑翻

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨2公社FB）

▲幫女友刷本子，驚見一夜春宵的費用。（圖／翻攝自爆怨2公社FB）

記者施怡妏／綜合報導

刷簿子能看到金額以及交易明細，金錢流向一目了然，一名女網友表示，日前請另一半去銀行幫忙刷本子，結果有一條款項備註寫上「一夜春宵的費用」1910元，另一半問她這是什麼，但她忘記這筆錢是匯給誰，並強調「絕對沒有跟誰春宵」，貼文一出，收到這筆錢的主人現身留言串，替原PO澄清。

「我要抱怨自己金魚腦！」女網友在臉書「爆怨2公社」發文，日前請另一半幫忙去銀行刷本子，其中一筆支出1910元，備註寫著「一夜春宵的費用」，另一半詢問這筆錢是什麼，但她忘記了，「我完了！完全忘記這是買什麼！也忘記這筆錢是匯給誰！」

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她急著解釋，「每天下班你都來接我，我沒跟誰春宵啊啊啊」、「真的啦！一定是故意要鬧誰才這樣打」、「我會打這樣一定是故意要鬧認識的人啦！」但不管怎麼想，都想不起來這筆錢到底是匯給誰，緊張PO文請收到這筆錢的主人幫她澄清。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨2公社FB）

▲原來原PO只是在跟好友開玩笑，這筆錢是買化妝品的錢。（圖／翻攝自爆怨2公社FB）

貼文一出，主人立刻現身留言，「X北喔，我啦，看到這篇一開始還想留言笑死，但越看越眼熟，去翻對話才發現是轉給我，你該慶幸我有想起來，不然我可能只會留言」。原來這筆錢是原PO跟好友買保養品的錢。

原PO當時還開玩笑傳訊息，「跟您一夜春宵真的很讚，可惜妳結婚了，我們不能繼續下去，過夜費我來出吧」，沒想到想捉弄好友，反而弄到自己，讓她超傻眼。

網友們看完後笑翻，「挖洞給自己挑系列」、「一夜春宵還有那個尾數10塊的喔」、「這個費用，那天燈光應該蠻暗的哦」、「這個價格看起來還殺價，真的很母湯」、「這金額是打折後的嗎」、「這個是不是老顧客有打折的價錢」。

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