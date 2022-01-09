給「雞婆」行員拍拍手！台中防詐最前線　攔387件保住1.8億元

▲▼台中警方經常和銀行行員座談，協助一起防詐，果然去年成功攔下387件、保住1.8億元，警方也表揚有功人員。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

詐騙手法五花八門，民眾遭受詐騙集團洗腦外加恐嚇的到銀行臨櫃匯款，如果幸運的碰上機警且「雞婆」的行員好奇詢問用途，再配合到場員警加入勸說，通常會成功阻止民眾匯款，台中警方統計去年靠第一線行員通報的案件高達387件，保住了1億8千多萬元，年關將近，銀行沒開，接下來得靠民眾自我警覺了。

台中市警察局第二分局立人派出所日前接獲台新銀行民權分行行員的通報，1名男子臨櫃要提領120萬元，由於金額龐大，深覺有異，趕緊通報警方到場協處，當場查獲提款車手及其同夥。

警方統計去年共查獲詐欺提領款車手1424人、取簿手343人，行員通報成功攔阻民眾遭詐騙匯款高達387件、攔阻金額1億8千多萬元，比起前年的265件、9292萬多元，顯示警方結合第一線民力共同打擊犯罪，已有顯著成效。

如今年節將至，民眾手上多了現金，銀行也放假，少了一道阻詐關卡，警方呼籲民眾如果接獲網路訊息或電話，表示有穩賺不賠的投資機會、或者稱涉及刑事案件須帳戶財產監管、網路購物下單錯誤需重新操作等訊息，甚至是親戚朋友突然聯繫要借錢之訊息，這些都可能是詐騙集團的技倆，務必詳加查證，避免白白送走辛苦血汗錢。