防堵選舉賭盤影響投票　台中警掃蕩網路博弈逮55人扣賭資3億

▲▼台中警方防堵選舉賭盤影響投票，掃蕩網路博弈，逮捕55人、賭金3億多元。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

全國性公投明天投票，緊接著明年1月9日立委第二選區補選，地方盛傳有賭盤介入選舉，為避免有心人士利用賭盤操控投票結果，台中市警局加強情蒐，針對可能經營賭盤之賭博網站、六合彩組頭等強力掃蕩，自11月16日至今共查獲網路賭博13件55人，賭資3億2838萬元，其中大多為線上娛樂城、今彩539及運動簽賭網站，尚無與公投及立委補選賭盤相關聯案件。

其中，台中市刑大查獲以廖嫌為首之科技公司，負責架設賭博網站對外經營招攬賭客，從事賭博行為；另查獲以陳嫌為首之線上博弈娛樂城洗錢水房，負責接收被害人匯入之賭金，透過地下匯兌或虛擬貨幣將不法所得匯出；第一分局查獲以賴嫌為首之博弈機房，負責網路賭博推廣客服行銷。

第六分局查獲以林嫌為首之賭博集團下游經銷商，透過社群軟體開設直播節目，推測下一期今彩539開獎號碼吸引觀眾，再透過LINE招攬賭客至賭博網站註冊及下注，現場查扣大批電腦螢幕、電腦主機、手機、網路分享器、筆電、現金等證物。

局長蔡蒼柏表示，為維護治安穩定，防制任何暴力或賭盤介入公投及立委補選，對於不法行為嚴辦不貸。警方將持續主動蒐報查察賄選、暴力介入選舉及賭盤等案件，有效淨化選前治安環境，確保選舉平安順利完成。