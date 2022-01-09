補選爭議！大媽投票所外攝影　選委會：是否違法由警方認定

▲中二補選今天登場，烏日九德國小投開票所出現大媽團架攝影機，遭疑是在「數人頭」。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市第二選區補選今天進行投票，但投開票所出現民眾架設攝影機對準投開票所錄影，遭質疑是在「點人頭」。民進黨市議員陳世凱怒批，這根本就是「點票」行為，記錄誰來投票、誰沒來，都被記錄下來；林靜儀陣營還發現「咖啡杯攝影機」。台中市選委會回應，目前收到消息，有傳出零星投開票所外錄影事件，但無拉票，暫無違規，但到底是否違法須由警方認定。

▲林靜儀陣營發現，九德國小有民眾持咖啡杯攝影機疑似在錄影。（圖／民眾提供）



民進黨市議員陳世凱、立委何欣純等在烏日九德國小投開票所發現有自稱是人民團體的民眾，架設攝影機對準投開票所錄影，陳世凱詢問對方為何要錄影、被誰指使？對方先是回答「數人頭阿，要看有幾位來投票才知道有多少人啊！」又說是對於選舉的過程有疑慮，所以來監督，來行使公民的權利。

林靜儀競選總部也發現，有民眾手拿著咖啡杯，當杯面竟有鏡頭，看到有人接近趕緊轉身。此外，林陣營也提到，有民眾和選監人員回報投開票所編號232霧峰國小外，傳出有民眾持手機攝錄投票情形，另在編號156瑞豐國小、編號138大肚活動中心則疑似出現接送車輛，均通知警方到場了解情況並處理。

另一方面，也有民眾檢舉沙鹿公明里 64投開票所外有人拉票，會先把民眾請進去泡茶站泡茶，還有人在投開票所比出候選人號次手勢。對此，市選委會表示，將會去了解並勸阻，若不聽勸依法處理。