Omicron本土連爆！即起「北北基桃」禁止探病

記者趙于婷／台北報導

因應國內發生Omicron變異株本土確診病例，指揮中心自即日起調整醫院陪（探）病管制及醫療照護人員管理等醫療應變措施，規定臺北市、新北市、基隆市、桃園市之醫院除例外情形外，禁止探病。

中央流行疫情指揮中心今表示，因應國內發生Omicron變異株本土確診病例，社區傳播風險提升，為確保醫療機構對疫情的因應及保全醫療量能，自即日起調整以下醫療應變作為。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲1月9日起調整醫院陪探病及醫療人員管理措施。（圖／指揮中心提供）

一、探病管制：臺北市、新北市、基隆市、桃園市之醫院除例外情形外，禁止探病。符合例外情形經醫院同意探病者，應出具探視日前3天內抗原快篩或PCR檢測陰性證明。探病者為完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上者，以公費篩檢；未完成者，以自費篩檢。探病者若為確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內，得免除篩檢。

二、住院病人及陪病者入院篩檢：臺北市、新北市、基隆市、桃園市之醫院或入住前14天內居住於臺北市、新北市、基隆市、桃園市之住院病人及陪病者，無論有無完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上，預定(非緊急)住院者，於入院前3日內公費篩檢；緊急需住院者，於入住病房前公費篩檢。住院病人及陪病者若為確定病例符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內，得免除篩檢。

三、住院病人之陪病者管理：臺北市、新北市、基隆市、桃園市之醫院，陪病人數以1人為原則。陪病者須不具COVID-19相關症狀，亦未曾接觸確診個案或具相關公共場所活動史。

四、醫療照護人員管理：專責病房之醫療照護人員應完成COVID-19疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上；可接種追加劑疫苗者，於111年2月1日前應完成接種，未完成者應評估調整職務內容。桃園市之醫院所有單位(除專責病房) 醫療照護人員，未完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天(含)以上者，每週定期進行公費篩檢。

指揮中心呼籲，醫療機構務必落實執行醫療應變措施，強化感染管制，提高警覺，加強通報採檢，並鼓勵可接種追加劑疫苗之醫院工作人員儘速接種追加劑疫苗，以確保人員健康安全，共同嚴守醫療防線。指揮中心將持續監測國內外疫情發展，滾動修正相關應變策略，完善醫療照護體系，確保醫療量能充足以因應疫情。