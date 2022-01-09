痛恨人生勝利組！圍棋老師自認爛草莓　PO文嗆「北車會騷動」

▲住在新北市三重區的王姓圍棋老師因PO文涉恐嚇公眾危安罪嫌遭警方約談。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

鐵路警察局6日晚間21時接獲民眾報案，反映有網友在臉書貼文「如果聽聞台北車站內有甚麼騷動的話，是我本人引起的」民眾檢舉並附上臉書截圖及一張流血照片，警方認為有影響公眾安全之虞展開調查。轄區鐵路警察局與中正一分局、台北市刑大偵八隊共組專案小組調查，經鎖定發文者身分後，日前通知家住新北市三重區的PO文者王姓男子（34歲）到案說明。

▲住在新北市三重區的王姓圍棋老師因PO文涉恐嚇公眾危安罪嫌遭警方約談。（圖／記者張君豪翻攝）

經警方調查：王男近期擔任圍棋老師、卻因工作不順利心情低落，日前在自己臉書上PO文：「如果聽聞台北車站內有什麼騷動的話，是我本人引起的！」「當初覺得自己什都扛得住，毅然決然辭職」「但是當這份重量真的壓在我肩上的時候、才知道自己多麼不堪一擊」

▲住在新北市三重區的王姓圍棋老師因PO文涉恐嚇公眾危安罪嫌遭警方約談。（圖／記者張君豪翻攝）

王男文章寫到「薪水低、剛入行就要被超人看待、時時刻刻處於警繃狀態」「讓我感到喘不過氣、讓我感到疲乏，直到在車站那一刻、我再也受不了」「我就是要告訴全世界、我就是一顆爛草莓、我就是要告訴全世界、我不想當個好人」「我就是要告訴全世界，我有多痛恨人生勝利組」「我就是要告訴全世界、我這一生活著有多不快樂、真的很不快樂」

警方認定王嫌因工作不順利、上網貼文抒發情緒，卻可能有涉及觸犯《刑法》151條「恐嚇公眾危害安全罪」經約談後遭警方函請新北地檢署進行後續偵辦；但涉案王姓圍棋老師時因長期生活困頓在自己臉書PO文抒發心情，加上並未公開貼文，該篇爭議文章設定僅限「好友」瀏覽、是否構成恐嚇「公眾」事實，仍須檢察官認定才能釐清。

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