毒蟲不要命！躲警追緝大樓間飛跳　學蜘蛛人爬牆闖民宅落網

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名蘇姓毒販7日在家遭警方上門拘提，蘇一開始假裝配合，卻趁員警不注意推了對方一把，隨後衝上7樓頂樓，先往下跳到6樓遮陽板，再跳躍爬到隔壁大樓6樓，然後往下攀爬到3樓鄰居家中，結果最後仍被警網圍捕到案。

▲毒蟲學蜘蛛人跨越大樓又爬牆，闖入民宅後遭逮。（圖／記者許宥孺翻攝）

三民一分局哈爾濱街派出所警方，7日下午到轄內43歲蘇姓毒品慣犯住家執行拘提，蘇男本人開門後，員警表明來意，蘇先假裝配合，但又表現出哀兵姿態，請求員警寬限到案時間，不過警方執法態度堅定，蘇男又改說，能不能讓他收拾物品。

▲毒蟲徒手攀爬到隔壁大樓，疑似看到3樓窗戶沒關趁機闖入。（圖／記者許宥孺翻攝）

沒想到蘇男轉身後，就趁員警不注意，推了他一把，隨後拔腿狂奔到頂樓7樓，又跳到6樓的遮陽板上，再跳躍到棟距約1公尺寬的隔壁大樓6樓，接著學蜘蛛人般，一路從外牆、窗戶、攀爬到該棟3樓民宅內。

▲毒蟲躲避警方卻不要命，遭逮時已全身無力。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，蘇男約170幾公分，算是高壯，當時員警趕緊通報線上警網進行圍捕，恰巧該棟大樓有民眾通報，有人侵入住宅，立即聯想到是蘇姓毒販，員警趕到時立即控制蘇男行動，研判是民眾窗戶未關，蘇男就趁機潛入，全案依毒品危害防制條例拘提、妨害公務及侵入住宅等罪嫌，移送地檢署偵辦。