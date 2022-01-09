　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

毒蟲不要命！躲警追緝大樓間飛跳　學蜘蛛人爬牆闖民宅落網

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名蘇姓毒販7日在家遭警方上門拘提，蘇一開始假裝配合，卻趁員警不注意推了對方一把，隨後衝上7樓頂樓，先往下跳到6樓遮陽板，再跳躍爬到隔壁大樓6樓，然後往下攀爬到3樓鄰居家中，結果最後仍被警網圍捕到案。

▲毒蟲學蜘蛛人 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲毒蟲學蜘蛛人跨越大樓又爬牆，闖入民宅後遭逮。（圖／記者許宥孺翻攝）

三民一分局哈爾濱街派出所警方，7日下午到轄內43歲蘇姓毒品慣犯住家執行拘提，蘇男本人開門後，員警表明來意，蘇先假裝配合，但又表現出哀兵姿態，請求員警寬限到案時間，不過警方執法態度堅定，蘇男又改說，能不能讓他收拾物品。

▲毒蟲學蜘蛛人 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲毒蟲徒手攀爬到隔壁大樓，疑似看到3樓窗戶沒關趁機闖入。（圖／記者許宥孺翻攝）

沒想到蘇男轉身後，就趁員警不注意，推了他一把，隨後拔腿狂奔到頂樓7樓，又跳到6樓的遮陽板上，再跳躍到棟距約1公尺寬的隔壁大樓6樓，接著學蜘蛛人般，一路從外牆、窗戶、攀爬到該棟3樓民宅內。

▲毒蟲學蜘蛛人 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲毒蟲躲避警方卻不要命，遭逮時已全身無力。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，蘇男約170幾公分，算是高壯，當時員警趕緊通報線上警網進行圍捕，恰巧該棟大樓有民眾通報，有人侵入住宅，立即聯想到是蘇姓毒販，員警趕到時立即控制蘇男行動，研判是民眾窗戶未關，蘇男就趁機潛入，全案依毒品危害防制條例拘提、妨害公務及侵入住宅等罪嫌，移送地檢署偵辦。

ET快訊
快訊／花海景點爆意外！　人車墜落景觀池
快訊／中二立委補選　「最新投票率」曝光
王力宏被爆回吾疆！　陳建州開保時捷送他進出
快訊／確診連環爆！　蘇貞昌宣布：維持二級警戒
驚悚現場曝！女遭「11F掉落鷹架砸中」　大字形倒地
女星出車禍！被撞到雙黃線上　現場影片曝
家人都在美國！崔佩儀「老公希望我留台」淚揭4原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／賞花停車傳意外　撞斷護欄人車墜落景觀池

夫妻酒後搭小黃爆吵架拉扯！好心運將勸和慘了　被兩人指著大罵

毒蟲不要命！躲警追緝大樓間飛跳　學蜘蛛人爬牆闖民宅落網

驚悚現場曝！11F鷹架突掉落　女被砸中「大字形」倒地

男邊開車邊喝酒精提神飲料　嚇死人！座位下還有12罐下場曝

快訊／情侶蓮池潭起口角！女突往水裡衝　下秒男友跳水救人

竹科急毒粉塵外洩！方圓3公里全慘了　他急喊：勿靠近污染區

給「雞婆」行員拍拍手！台中防詐最前線　攔387件保住1.8億元

鷹架突從11F掉落！北市女「慘遭砸中」緊急送醫

退休刑警捲東石行刑式槍殺奪1命　檢拘提「紅點」聲押禁見

能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

音樂老師按喇叭被惡煞狂追逼車　 連喊14聲「對不起」仍遭砍濺血

「蘇媽媽自導自演？」楊謹華露微笑　張軒睿：被下封口令..記者求兇他冒汗XD

娃坐電視櫃上玩...沒坐穩突向後倒　媽媽「伸腳接住」神反應成功救援

丟丟妹曝「被兄弟人砸場」！　直播爆哭發毒誓：從未偷換貨

鬆獅犬「見妹子」興奮狂撲討摸　哈士奇哥急阻止：不可以色色！

超胸女騎機車沒戴口罩還酒駕！ 被警察上銬嬌喊：沒有這麼嚴重

快訊／賞花停車傳意外　撞斷護欄人車墜落景觀池

夫妻酒後搭小黃爆吵架拉扯！好心運將勸和慘了　被兩人指著大罵

毒蟲不要命！躲警追緝大樓間飛跳　學蜘蛛人爬牆闖民宅落網

驚悚現場曝！11F鷹架突掉落　女被砸中「大字形」倒地

男邊開車邊喝酒精提神飲料　嚇死人！座位下還有12罐下場曝

快訊／情侶蓮池潭起口角！女突往水裡衝　下秒男友跳水救人

竹科急毒粉塵外洩！方圓3公里全慘了　他急喊：勿靠近污染區

給「雞婆」行員拍拍手！台中防詐最前線　攔387件保住1.8億元

鷹架突從11F掉落！北市女「慘遭砸中」緊急送醫

退休刑警捲東石行刑式槍殺奪1命　檢拘提「紅點」聲押禁見

崔宇植雨中吻戲笑場「拉太大力撞飛金多美」！《那年》子題有彩蛋

《單身即地獄》宋智雅「撩男終極5招」，讓你異性緣爆棚

八點檔女星高衩泳裝「水下11米熱舞」　拍6小時顫抖爆哭

「咖啡杯藏攝影機」不只一件　王定宇曝多張監視照：應是組織行為

LIVE／民眾黨黨員代表大會登場　柯文哲親自出席

新冠衝擊軍方物資！挪威要老兵回繳內衣褲　菜鳥入伍繼續穿

快訊／賞花停車傳意外　撞斷護欄人車墜落景觀池

華嚴蓮社贈行政院「價值429萬土地」供重大建設！中水局頒發感謝狀

蘇俊璋自責沒幫到球隊　誓言找回招牌指叉球

傳訊給亡姊「好想妳」　2年後竟收回覆！她打開一看慌了：不敢再傳

社會熱門新聞

竹科急毒粉塵外洩　他急喊：勿靠近污染區

孕妻赤裸陳屍摩鐵　夫伴屍：以為賴床

住摩鐵原因曝　孕妻下身赤裸陳屍！夫：以為她賴床

台北男大生野戰國中妹！　白天路邊激情下場曝

恐怖畫面！音樂老師被攔車　喊14聲對不起仍遭砍濺血

即／五楊高架火燒車　駕駛成焦屍

身價2億夫「輸給月薪4萬小王」

台南民宅一整排頂樓起火　9屋燒毀

鷹架突從11F掉落！北市女「慘遭砸中」

台灣最年輕死刑犯　自認罪有應得拒打麻藥

8旬翁「緊抱臥床妻」一同葬身火窟

24歲小鮮肉戀上48歲阿姨　同居2天幻滅報警

驚悚現場曝！11F鷹架突掉落砸中

前2天被通知不用上班了　轉職男嘆難過年

更多熱門

相關新聞

高雄第3劑接種站　每天「限量4千」這裡可預約

高雄第3劑接種站　每天「限量4千」這裡可預約

桃機群聚擴大至14人確診，也間接催動追加劑打氣。高雄市9日起至14日，在鳳山區設立第三劑接種站，提供莫德納疫苗，每日可提供4000人次接種，衛生局表示，今日近4000人預約施打，每天平均也超過3000人。

驚悚現場曝！11F鷹架突掉落砸中

驚悚現場曝！11F鷹架突掉落砸中

邊開車邊喝酒精提神飲料　車上還有12罐

邊開車邊喝酒精提神飲料　車上還有12罐

即／情侶出遊蓮起口角　女友往水裡衝⋯他勇敢救人

即／情侶出遊蓮起口角　女友往水裡衝⋯他勇敢救人

竹科急毒粉塵外洩　他急喊：勿靠近污染區

竹科急毒粉塵外洩　他急喊：勿靠近污染區

關鍵字：

高雄高雄市警局三民一分局哈爾濱街派出所蜘蛛人毒犯毒蟲拘提影音

讀者迴響

熱門新聞

40歲單身女越來越多　網曝3因素

竹科急毒粉塵外洩　他急喊：勿靠近污染區

孕妻赤裸陳屍摩鐵　夫伴屍：以為賴床

桃機群聚「這點很神奇」　醫預言4字結局

送兒赴美讀書！女星獨自返台「機場噴淚」網：幹嘛回來

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

住摩鐵原因曝　孕妻下身赤裸陳屍！夫：以為她賴床

iPhone用戶要注意！　Chrome瀏覽器更新後出現「死當」

男主播主持一半「45度傾斜」重摔倒地

淡水買房「住了超後悔」！他揭原因網認同

爸姓「死」取名超心累！妻用2字神反轉

小孩爬56萬米妮頭　下秒大碎裂

台北男大生野戰國中妹！　白天路邊激情下場曝

夫妻列車上借奶粉　他揭「驚人真相」

第3劑該打什麼疫苗　醫點名這2牌：保護力最高

更多

最夯影音

更多
能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤

能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤
平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

音樂老師按喇叭被惡煞狂追逼車　 連喊14聲「對不起」仍遭砍濺血

音樂老師按喇叭被惡煞狂追逼車　 連喊14聲「對不起」仍遭砍濺血

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面