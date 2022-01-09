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社會 社會焦點 保障人權

竹科急毒粉塵外洩！方圓3公里全慘了　他急喊：勿靠近污染區

記者陳凱力／新竹報導

新竹科學園區昨日發生一起工業氣體公司槽體破裂，導致大量珍珠岩粉塵隨風擴散，吹向空中、地面，園區旁的寶山鄉大崎村民眾首當其衝，苦不堪言。環保局說，昨日抵達現場時珍珠岩粉已落至地面，除了第一時間要求該公司清理外，後續也將依情節開罰。

▲寶山大崎鄉下冰霰？　他一捧傻眼：是園區飄來的有毒粉。（圖／縣議員邱振瑋提供）
▲新竹科學園區一家工業氣體公司昨日上午發生粉塵外洩。（圖／縣議員邱振瑋提供，下同）

新竹縣議員邱振瑋表示，一早行經鄉內大崎路上，看到馬路上的停放車輛上鋪滿一片白白的東西，一開始以為下了「冰霰」，仔細一瞧才發現不對勁，原來這根本不是什麼「冰霰」，是一種第五級的具有急毒性的厭惡性粉塵、珍珠岩粉。

新竹市環保局表示，昨日收到通報，位於園區內工業五路一家工業氣體公司發生桶槽破裂，其中珍珠岩粉因此外洩飄散出來，當下人員抵達現場時粉塵已經只外洩，經了解為桶槽意外破裂導致，當下也立即要求該公司盡速清理，避免造成汙染擴大。

▲寶山大崎鄉下冰霰？　他一捧傻眼：是園區飄來的有毒粉。（圖／縣議員邱振瑋提供）

▲當地村長說，目前地面上都還隨處可見珍珠岩粉，只要有車輛經過，就會帶動再次飄散。

環保局表示，雖桶槽破裂為意外發生，但造成空氣汙染使民眾受害是事實，目前已進行調查，將依空汙法規定開罰。

邱振瑋則表示，該公司雖屬於新竹市，但是意外發生後造成損失的都是新竹縣民，要求廠商應盡速全面清除。同時提醒民眾，珍珠岩粉屬於有毒粉塵，會刺激皮膚、眼睛等人體器官，易造成眼睛刺痛、咳嗽、皮膚癢、口渴不適症狀，建議民眾近期外出除了配戴口罩也可戴上透明防護鏡，盡量避免靠近汙染區域，若不慎接觸到眼睛，應立即用清水沖洗眼睛，以沖出粉塵或就醫。

當地楊姓鄰長說，珍珠岩粉大概像精鹽顆粒大小，但是很輕，雖然已經降落地面，但是只要有車輛經過，就會再次帶動飄飛，除了房屋、車輛，當地許多菜園農作物都遭殃，目前初估受影響範圍約有3公里，今日路面都還可隨處見到珍珠岩粉，該公司也派員前往洽談後續善後急賠償、補償事宜，鄰長說，也會盡速統計村民損失與對方溝通。

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