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社會 社會焦點 保障人權

誘警出勤比中指嗆聲！囂張男肉身擋警車被輾險死 　再依3罪判刑

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名彭姓男子自認與新竹縣警局新埔分局褒忠派出所警員有糾紛，竟於深夜郊外謊報遭人毆打，待歐姓警員一人到場，竟對其撂話「只剩下我們兩人了，你小心一點！」，歐員呼叫支援，未料彭男竟躺在馬路中央，以身體阻擋警車，導致趕抵現場支援的警車因為視線不良誤將彭男壓傷，彭男肋骨多處骨折還氣胸，一條小命差點不保。法官認，彭男藐視公權力，心態手段均可議，因此受到重傷也算是得到相當教訓，最終依誣告、妨害公務、妨害公眾往來安全等罪判他拘役120天，易科罰金需12萬元。

▲誘警出勤比中指嗆聲！囂張男肉身擋警車被輾險死 　再依3罪判刑。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹一名男子惡意藐視公權力、製造假糾紛，最後以身體阻擋警車離去遭誤傷，讓自己受到傷害。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

判決書指出，彭男於2021年3月間深夜要求友人假裝打架，之後再以手機報警謊稱自己遭不明人士毆打，褒忠派出所歐姓警員獲報後則獨自駕駛巡邏車駛前往查訪。

彭假裝和友人扭打，等員警走近後友人再趁隙離開，而彭則露出真面目，以食指及中指指向員警、步步逼近恫稱：「只剩下我們兩人了，你小心一點！」，員警見苗頭不對趕緊請求支援。

彭男見狀再次示弱，員警見狀況排除，準備開車離開現場，沒想到彭男竟以身體躺在道路上，並隨警車移動身體，試圖阻擋警車離開，員警只好被迫將警車停在路邊；之後支援警車抵達，卻因受到第一輛警車的大燈影響產生眩光，未及時發現躺在馬路上、佔據通道的彭男，等到發現輾到人，他已多處骨折、創傷性氣胸，差點送掉半條命。

▲誘警出勤比中指嗆聲！囂張男肉身擋警車被輾險死 　再依3罪判刑。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲男子以肉身擋車威脅不讓警車離去，未料竟遭另一輛警車因視線不良輾過。

法官審酌，彭男因不滿派出所員警而杜撰不實情事，無端讓偵查機關浪費人力發動調查，虛耗警政及司法資源，漠視國家司法，又恣意對警員實施脅迫行為，侵害公務員執法尊嚴及藐視、挑戰執法公權力，之後更無視其他用路人安危，違規橫趴於道路雙黃線上，致警車難以前行，導致發生交通事故，已嚴重危害公眾往來安全，其心態、手段均屬可議。

法官考量，彭男坦認犯行，知所悔悟，且因本案所受傷勢不輕，相信已得相當教訓，最後法官依誣告、妨害公務、妨害公眾往來安全等罪，將彭男判處拘役120天，易科罰金需12萬元。

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