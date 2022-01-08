LIVE／顏清標是否現身成焦點　顏寬恒選前之夜回防大本營

台中市第二選區明天就是投票日，國民黨候選人顏寬恒晚間回防沙鹿大本營，在保安宮三山國王廟旁舉辦選前之夜造勢晚會，但相較於對手、民進黨候選人林靜儀有總統蔡英文、副總統賴清德加持，顏寬恒僅有同黨議員、立委出席，黨主席朱立倫不見蹤影，被質疑放生顏寬恒，但朱立倫辦公室在下午4點45分通知媒體，朱立倫傍晚5點30分將至向上路競選總部為顏寬恒加油。