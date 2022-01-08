LIVE／顏清標是否現身成焦點　顏寬恒選前之夜回防大本營

記者白珈陽、莊智勝／台中報導
台中市第二選區立委補選選戰白熱化，國民黨候選人顏寬恒8日進行最後衝刺，一早就開始拜票掃街，晚間回到沙鹿大本營，於保安宮三山國王廟旁舉辦選前之夜造勢晚會。顏寬恒預計晚間6時自向上路競選總部出發徒步拜票，7時30分抵達會場。外界關注日前病倒的顏清標是否會出席替兒站台、以及是否有神秘嘉賓？《東森新媒體ETtoday》將全程現場直播為您掌握。
▲選前最後一天，顏寬恒一早直衝烏日掃街拜票。（圖／民眾提供）
▼顏寬恒今夜將在沙鹿保安宮旁舉辦選前之夜。（圖／國民黨提供）
記者白珈陽、莊智勝／台中報導
台中市第二選區立委補選選戰白熱化，國民黨候選人顏寬恒8日進行最後衝刺，一早就開始拜票掃街，晚間回到沙鹿大本營，於保安宮三山國王廟旁舉辦選前之夜造勢晚會。顏寬恒預計晚間6時自向上路競選總部出發徒步拜票，7時30分抵達會場。外界關注日前病倒的顏清標是否會出席替兒站台、以及是否有神秘嘉賓？《東森新媒體ETtoday》將全程現場直播為您掌握。
▲選前最後一天，顏寬恒一早直衝烏日掃街拜票。（圖／民眾提供）
▼顏寬恒今夜將在沙鹿保安宮旁舉辦選前之夜。（圖／國民黨提供）
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