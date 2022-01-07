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雲林「縣市共推住商節電行動計畫」　朝低碳永續目標前進

▲雲林縣政府建設處藉縣立體育館「永續方舟 雲林先行」特展之際，於今日上午辦裡雲林住商節電行動計畫第三期成果發表會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲建設處長李俊興強調，雲林縣各服務機關、學校老舊設備汰換亦有不錯成效，包含汰換365台冷氣機、1萬3千具燈具，以及住宅等約5千台之家用冷氣、冰箱，約可節省600萬度的耗電量。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「雲林縣縣市共推住商節電行動計畫」之節電努力成果及執行成效(第三期)收穫豐碩，雲林縣政府建設處藉縣立體育館「永續方舟 雲林先行」特展之際，於今（7）日上午辦裡雲林住商節電行動計畫第三期成果發表會。

建設處長李俊興說明，延續去年度引起熱烈迴響的鄉鎮市公所共推節電活動，今年由林內鄉拔得頭籌、以及崙背鄉、斗六市公所帶領各村里團隊推動在地居民，將個人節電基礎知識轉換成實際行動，維持良好用電習慣，進而真正達到全民節電。

▲雲林縣政府建設處藉縣立體育館「永續方舟 雲林先行」特展之際，於今日上午辦裡雲林住商節電行動計畫第三期成果發表會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府建設處藉縣立體育館「永續方舟 雲林先行」特展之際，於今日上午辦裡雲林住商節電行動計畫第三期成果發表會。（圖／記者蔡佩旻攝）

李俊興強調，雲林縣各服務機關、學校老舊設備汰換亦有不錯成效，包含汰換365台冷氣機、1萬3千具燈具，以及住宅等約5千台之家用冷氣、冰箱，約可節省600萬度的耗電量。加上鼓勵服務業者定期進行空調清洗作業、玻璃隔熱作業，改善能源使用效率，落實節電措施，進而達到降低雲林縣整體用電之績效。

李俊興表示，配合經濟部辦理為期3年之「縣市共推住商節電行動計畫」，朝著低碳永續的目標前進，更環環相扣聯合國SDGs指標，提供縣民優質的教育、永續的能源，打造本縣永續的城鄉環境。2030以「永續農業」、「大健康產業」、「綠色典範經濟發展」三大亮點，希冀讓雲林徹底轉型，接軌國際。

▲雲林縣政府建設處藉縣立體育館「永續方舟 雲林先行」特展之際，於今日上午辦裡雲林住商節電行動計畫第三期成果發表會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府建設處藉縣立體育館「永續方舟 雲林先行」特展之際，於今日上午辦裡雲林住商節電行動計畫第三期成果發表會。（圖／記者蔡佩旻攝）

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