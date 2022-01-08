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高雄酒駕仔就是罰不怕！　全國大執法1／7一晚上開70罰單

▲▼高雄市警局執行全國酒駕取締勤務，一個晚上抓了70件。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市警局執行全國酒駕取締勤務，一個晚上就抓了70件。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄男子黃子洋上月26日酒後駕駛BMW撞上一家四口，造成1死3傷憾事，高雄市警局自27日起，祭出連續8天大執法至1月3日結束後，7日晚間又繼續執行另一波全國擴大取締酒駕專案，才間隔短短4天，一個晚上就又開出70張酒駕罰單，高雄酒駕仔完全不在意！

高雄市警局交通大隊統計，7日執行全國擴大取締酒駕專案，動員17個分局同步執行高強度「酒駕大執法」專案，針對「酒後上路駕駛人」，不論駕駛汽機車或騎乘慢車，警方毫不手軟、強力取締，開出70件酒後駕車罰單，其中舉發28件、移送42件。

警方指出，昨晚17個分局個別依轄區屬性，規劃4小時舉行酒駕勤務，這是繼BMW酒駕事件後，相隔4天再有酒駕大執法。

▲▼高雄市警局執行全國酒駕取締勤務，一個晚上抓了70件。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄市警局執行全國酒駕取締勤務，一個晚上抓了70件。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄市警局執行全國酒駕取締勤務，一個晚上抓了70件。（圖／記者許宥孺翻攝）

根據交通大隊統計，高雄市自2021年12月27日起至2022年1月3日，連續8天執行高強度酒駕大執法專案，合計取締535件酒後駕車(舉發223件、移送312件)，平均單日66件。

警方表示，有民眾以為酒後只要騎乘沒有掛牌的電動慢車，就可免受處罰，雖然警察局取締重點以酒駕上路對用路人危害較大之汽機車輛為主，但仍提醒用路人，騎乘慢車酒駕如酒測值超標將依道交條例第73條開罰600至1200元罰鍰，如係有動力之電動自行車更會因為酒測值超過0.25Mg/L而移送公共危險罪！

此外，楠梓分局已於此專案提升路檢規格，會同環保局共同實施噪音車輛稽查，不僅針對疑似酒後駕車加強攔查外，對於道路交通管理處罰條例第16條第1項第2款，擅自改裝車輛者開出5張罰單，要讓市民安心上路外，也讓免受改裝車輛之噪音所苦。

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