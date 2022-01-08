獨／網瘋傳女醫賣「前列湯」治頻尿　張美玉酸曝真相：叫老公做

記者吳奕靖／高雄報導

國內知名泌尿科女醫師張美玉的肖像又被盜用了，這次販賣的產品竟然是「前列湯」，不肖人士合成P圖，還宣稱「前列湯」可以治療尿頻、尿急、尿無力，讓張美玉氣到在臉書貼文否認自己有代言之外，還大酸：「前列湯顧名思義就是前列腺產生的液體，那我昨晚喝的那一口前列湯不就是最道地的前列湯」。

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉呼籲自己沒有代言「前列湯」，對此事件非常生氣 。（圖／記者吳奕靖攝）

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國內知名泌尿科女醫師張美玉在自己的粉專《泌尿女王張美玉》發文表示，近期有病人打開網頁告訴她，張醫師您看很多泌尿科醫師推薦 「前列湯」，您覺得這保養品好嗎?這讓她突然笑出來，因為她說：「前列湯顧名思義就是前列腺產生的液體，那我昨晚喝的那一口 前列湯不就是最道地的前列湯」。

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉呼籲自己沒有代言「前列湯」，請民眾不要上當 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉呼籲民眾，她沒有代言「前列湯」。（圖／記者吳奕靖攝）

原來是有不肖份子把張美玉醫師的照片P成了廣告，推銷的東西叫做「前列湯」，而且宣稱療效「尿頻、尿急、尿無力，用它一周全消失」，不過張美玉強調自己絕對沒有代言，同時也表示自己要提告，張美玉大喊：「沒良心」。張美玉說：「各位不要誤會，張醫師從來沒有代言這個前列湯，是我又被盜用」。

張美玉醫師大酸「前列湯非常珍貴，因為我自己都得來不易，更何況可能會賣呢？所以這肯定是假的，如果有前列湯的話，讓我美顏長春不老，永遠變成一個美魔女，這個湯我怎麼會賣呢，我自己吃就好了，而且前列湯家裡就有了，就自己做，請老公自己做，幹嘛要外面去買，省錢又實在」。

張美玉醫師也呼籲依照哈佛大學的研究：「一個月射精21次，可以減少攝護腺癌的發生，很多長輩認為一滴精十滴血，所以在射精的時候會憋著，閉精，這個動作我認為非常不好，它會引起慢性攝護腺炎或是骨盆腔的充血，所以各位真的不用，好好的把前列腺湯製造出來，對你的身體有健康」。