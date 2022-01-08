桃機最新2確診「恐是兩條新傳播鏈」！陳時中揭3原因

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

桃園機場群聚案昨晚再新增2名確診者。中央流行疫情指揮中心今公布2本土案例，正是昨晚的確診個案，其中一人為保全、另一人則是防疫計程車司機。該名司機Ct值高，經過複驗仍確診，整起桃機相關個案累積14人，當中13人暫列群聚。但整起群聚的感染鏈關聯為何，指揮中心指揮官陳時中表示，案17414的確有可能是新的，而17415要與前面17240同是計程車司機列為有關聯的「可能性不高。」

有關桃機群聚最新新增個案，案17414為機場保全、17415則是防疫計程車司機。但整起群聚的感染鏈如何判定，指揮中心仍有待進一步釐清。至於是否會將新確診的2位染疫者歸為「新的感染鏈」，陳時中也說，案17414當然有可能。

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陳時中解釋，研判保全可能在工作時間與入境旅客的接觸，無論是行李或是人的近距離，造成染疫的可能性相對較高，也與先前同是機場保全的案17317感染情況較為類似。

另外，案17415因為Ct值非常高，在12/10、12/24都有載過確診者，因此要和案17240（防疫計程車司機）連在一起的關聯性也不高，不過還是要等基因定序才能判定。

目前研判案17240和17415互相傳染可能性低還有一個原因，陳時中指出，防疫計程車至目前為止共檢驗了588人，是蠻大的數目，基本上工作若有接觸的可能性，現在確診人數也會更多，畢竟篩檢已經到第二輪。他認為，可能是司機排班及等班時的秩序也都非常良好，「倒是旅客有時很難避免。」