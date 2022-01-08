桃機群聚再傳「2手推車人員快篩陽性」！陳時中證實了

記者張乃文／台北報導

桃機群聚再傳「2手推車人員快篩陽性」，指揮中心指揮官陳時中今記者會上證實此事。他表示，機場早上快篩有兩位是陽性，接下來會再進行PCR判定。

有關桃園機場群聚案，指揮中心為圍堵疫情，擴大採檢。除了昨晚確認的兩名個案列為今天的本土案號。中午再傳出，機場快篩有2名手推車人員為陽性。對此，陳時中也在疫情記者會上證實，並表示，會再用PCR採檢後判定。

中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增44例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案(案17414-17415)及42例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

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指揮中心表示，本土個案(案17414-17415)分別為本國籍1例男性、1例女性，年齡均為50多歲，均為桃園機場感染事件相關個案。

▲▼案17414、案17415確診個案表。（圖／指揮中心提供，點圖放大）

指揮中心表示，今日新增42例境外移入個案，性別為25例男性、16例女性、1例調查中，年齡介於未滿10至70多歲，分別自美國(23例)、越南(4例)、法國(2例)、阿根廷、澳大利亞、菲律賓、加拿大、阿拉伯聯合大公國、泰國、巴西、西班牙、印度、義大利及德國(各1例)入境，另有2例調查中，入境日介於去(2021)年12月15日至今(2022)年1月7日；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,074,946例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,055,445例排除)，其中17,302例確診，分別為2,630例境外移入，14,618例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計113例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲▼案17230相關確診個案採檢情形。（圖／指揮中心提供）