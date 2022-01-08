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學測國寫考知性與情意　補教師曝拿高分關鍵

▲▼學測預計21至23舉行。（圖／資料照片）

▲補教老師認為，學測國寫要拿高分關鍵為精確掌握題旨。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

學測國文考科今年大幅革新，考科分為「國綜」與「國寫（國語文寫作能力測驗）」，補教老師分析，國寫可分為知性、情意兩大類，知性測驗考生是否具備統整判斷能力，重點是精確掌握題旨，提出特殊觀點，情意則測驗是否具備情意、想像等感性的表達能力，重點則是具體寫出個人實際的生活經驗與內心情感，才是拿高分關鍵。

學測「國寫」考試將在學測第二天（22日）登場，考試時間維持90分鐘，國文補教老師曾正指出，從大考中心公布的國寫參考試卷中，六題中含有兩題圖畫題，分屬知性與情意兩項測驗目標，建議考生面對此類題目時要細心與耐心應對，發揮高度觀察力、蒐集資訊和核實的能力、精確用語的能力。

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▼學測國寫考知性與情意，補教老師認為拿高分關鍵為精確掌握題旨。（圖／資料照片）

▲▼學測預計21至23舉行。（圖／資料照片）

曾正分析，國寫評分可分為「A、B、C、0」四個等第，不管是知性或情意寫作，拿到高分關鍵在於是否精確掌握題旨。

在知性測驗部分，曾正指出，評量內容是考生能否正確解讀文字或圖表，適當分析、歸納，具體描述說明，以及能否針對各種現象提出自己的見解，所以考生撰寫知性題目應靜心思考，先整理歸納資料，明白文章傳達的要旨，分析要用自己想法去思考和詮釋，評論時則要提出個人觀點，也就是「見人之所不能見」，加上客觀與公正觀點，才能拿到高分。

至於情意部分，曾正表示，主要測驗考生是否具備情意、想像等感性的表達能力，評量考生能否具體寫出個人實際生活經驗及真誠表達內心情感，所以看到題目首要掌握題目核心，確立作文主旨後在腦海中作一粗略「構思」，精確表達理念，切勿離題，而且宜偏重正面意義、教育價值，文章布局則是首尾最重要，重要意旨在篇首提出，可引起讀者注意，結尾時可重提前意，收束全文，足以加深讀者印象。

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