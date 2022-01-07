肯德基新推「金海派富貴起司雞」　海味X鹹香金沙限定開賣

▲肯德基新推「金海派富貴起司雞」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

肯德基為迎接春節，1月11日至2月28日期間限定推出「金海派富貴起司雞」，酥脆多汁的咔啦脆雞，結合了金沙海鮮風味醬，讓海味與鹹香金沙融合，再撒上濃郁的帕瑪森乳酪絲，色香味俱全！

▲「金海派富貴起司雞」海味x金沙x起司多重口感。（圖／業者提供）

肯德基表示，農曆新年是每年闔家團圓歡聚的美好時刻，而年菜重頭戲之一就是要吃雞，寓意一整年的吉祥與開運，因此今年春節推出「金海派富貴起司雞」，金黃色的炸雞外表討喜又極具年味，而海味x金沙x起司的多重口感，等於一道創意年菜金喜上桌，吃一口就能擁有海陸雙重頂級享受。

其中特製的金沙海鮮風味醬，由多種海味食材、鹹蛋黃、洋蔥、辣椒、蒜頭等佐料炒製而成，除了呈現鮮美海味外，還能感受到金沙鹹香與微沙口感，再撒上奢華的帕瑪桑乾酪絲，超濃郁的香氣挑動味蕾，讓口感層次更加豐富。一口咬下，酥脆多汁的炸雞與金沙海鮮風味醬完美融合，將於1月11日至2月28日在全台門市限時販售。

▲必勝客推出年節限定「一圓好運龍蝦干貝比薩」。（圖／業者提供）

另外，人氣比薩品牌「必勝客」也推出2款年節限定比薩，包括「一圓好運龍蝦干貝比薩」集結了超豪華龍蝦、干貝、鮑魚、海參等食材製成；另一款「摘星佛跳牆比薩」更找來米其林一星台菜名店金蓬萊合作，將過年必吃年菜「佛跳牆」直接變身比薩，即日起限時限量開賣，把握機會嚐鮮。

▲必勝客推出年節限定「「摘星佛跳牆比薩」」。（圖／業者提供）