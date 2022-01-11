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要搶吃！「武德宮」新春開運鮮食來了　爽嗑斧頭雞腿油飯超滿足

▲▼全家X武德宮推聯名鮮食。（圖／業者提供）

▲超商找來武德宮打造聯名開運鮮食。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎新春就要搶吃開運鮮食！就有超商找來全台最大財神廟「武德宮」跨界聯名，推出一系列鮮食甜點，其中，主餐絕對要吃「滷大雞腿油飯」，以傳統木桶炊飯工法進行蒸煮的古早味油飯，搭配一整隻香滷雞腿，每一口都超滿足，且全台限量10萬份；另外還吃得到佛跳牆、開運黑金堡等，1月12日起陸續登場。

▲▼全家X武德宮推聯名鮮食。（圖／業者提供）

▲斧頭造型大雞腿超滿足。

「全家X武德宮」跨界開運鮮食來了，首推春節限定全台只有10萬份的「五滷財神大雞腿油飯」，以傳統木桶炊飯工法將米飯蒸煮成香Q油飯，搭配斧頭造型的超大雞腿，份量十足；再來是年菜必吃的「佛跳牆」，以豬腳、干貝、排骨酥、芋頭、雞腿排丁、鳥蛋、白菜等多種食材燉煮而成，用料豐富，同樣限量3萬碗。

▲▼全家X武德宮推聯名鮮食。（圖／業者提供）

▲同步吃黑糖脆皮泡芙。

除外，過年還要呷甜甜，同步推出這顆「開運黑糖脆皮泡芙」，特意在泡芙外皮結合老虎紋飾，內餡則包入濃郁卡士達餡及香甜黑糖醬，另外還有開運黑金堡、開運虎紋麵包、虎虎生威餛飩拌麵等選擇，而這6款開運鮮食的包裝袋上更是可愛爆表，有黑虎將軍脖子上掛珍珠、手拿金元寶，還有黑虎將軍睜著大眼、手上拿著小愛心，通通療癒到不行，1月12日起陸續上市。

▲▼7-11草莓季9款甜點新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11草莓季網羅10款甜點新品。（圖／記者周姈姈攝）

▲▼7-11草莓季9款甜點新品。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11近日迎來「草莓季」，一次網羅10款罪惡草莓甜點，首推拿破崙先生的「大湖草莓芋泥燒」，裡頭可是吃得到滿滿芋泥搭配2顆大草莓，還有這款「里夫蛋糕－草莓手指泡芙」，選用草莓、牛奶、香草籽製成內餡，再加入草莓果泥，大口咬下直接爆餡，滿足到不行。

除外還有「角落小夥伴草莓布雪糕」、「久久津-草莓大福」、「連珍草莓雪露杯」、「連珍草莓芋泥球」、「深夜裡的法國手工甜點－北海道重乳酪蛋糕」、「山寨村巧克力草莓雪藏長棍」、「吳寶春草莓不老吐司」、「雪坊鮮果精品草莓優格飲」等一次吃，即日起開放預購至2月1日止，草莓控把握機會搶吃一波。

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