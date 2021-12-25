首批限量5000組！添好運、了凡年菜組預購近9成　望月樓首推富貴鴨

▲添好運年菜預購近9成。（圖／和億生活集提供）

記者黃士原／台北報導

看好冷凍年菜便利性，由和億集團旗下二大米其林餐飲品牌，香港米其林一星「添好運」及新加坡「了凡油雞．燒臘．飯．麵」，跨品牌合作推出「米其林年菜好運組」及單品「添好運佛跳牆年菜」，「米其林年菜好運組」首批限量5000組，預購已有近9成訂單。

隨著年節將近，年菜詢問度大增，今年受疫情影響不少民眾選擇在家圍爐更安心，不受餐期影響，用餐時間更彈性，冷凍年菜覆熱即可上桌的便利性都讓詢問度大幅提升，和億生活集團旗下「添好運」及新加坡「了凡」共同推出「米其林年菜好運組」首發5000組，預購熱銷已有近9成訂單，菜色包含：新研發「添好運佛跳牆」，流沙包、酥皮焗叉燒包、鮮蝦燒賣皇、荷葉糯米飯、好運雙喜湯圓(楊枝甘露、芋頭珍珠二種口味)及了凡招牌油雞，經典滷味組(米血糕、豆干、百頁豆腐)，每組優惠2,688元（原價3,955元）。

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▲添好運佛跳牆。（圖／和億生活集提供）

除了冷凍年菜外，添好運針對年節送禮需求，推出2款高人氣伴手禮，添好運步步糕升516元（原價944元）含港式蘿蔔糕、大甲芋頭糕，只在年節販售，添好運核桃酥208元（原價268元）。

▲望月樓全新年菜-去骨櫻桃鴨腹中填入極品三頭花膠、六頭鮑、厚片婆參的金銀財寶富貴鴨。（圖／望月樓提供）

另外，位於新北最高百揚大樓48樓的「望月樓」，明年除夕(2022年1月31日)的圍爐宴加開宴會廳也早在今年9月客滿，為了讓無法訂位的民眾仍能享用佳餚、輕鬆圍爐，蘇主廚特別蒐羅海陸高檔食材，以製作多款除夕外帶年菜，包括腹中暗藏乾坤的富貴鴨、道道經典的年菜全席、和每年熱銷上百盅的佛跳牆，提供消費者與眾不同的頂級享受，部分選項若於2022年1月10日前預訂且付清款項，特享9折優惠。

這次全新推出的「金銀財寶富貴鴨」6人份售價19,999元，主廚選用極品三頭花膠自行泡發，連同六頭鮑、厚片婆參，先以自製濃郁鮑汁賦味後，填入去骨櫻桃鴨肚，仔細封妥，全鴨再經燙皮、上醬色、炸成金黃油亮，即浸入香料醬汁中，送入蒸籠花二小時蒸熟，上桌前再淋甘甜鮑汁，品嚐時剪開鴨身，三款頂級海味與鴨肉交融，鮮美馥郁。