台中男走錯社區大樓　警一眼認出「熟人」帶他回家

▲台中男子走錯社區大樓，警方到場一眼就認出7個月前曾接獲他報案。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市中度身心障礙的30歲吳姓男子，日前走錯社區被警衛攔阻報案，員警趕抵到場詢問，吳男言語含糊不清，員警王偉丞愈看愈眼熟，原來7個月前曾接獲吳男求助電話，到過吳男家協助解答線上遊戲的問題，馬上就載他回到僅1分鐘車程住處，吳母再三感謝，直誇人民保母真是過目不忘。

台中市警察局第三分局合作派出所警員林偉智、王偉丞日前獲報，有名非社區住戶男子欲進入大樓，警方趕抵了解，詢問該人姓名及住處，都沉默不語，加上身上又未帶證件，後來開口了，但含糊不清，無濟於事。

員警後來從男子隨身物品中發現一串鑰匙，上面有一顆感應磁扣，研判應該也是居住在設有門禁的社區大樓，才會誤將此社區當成自己家。

員警在與吳男談話過程中，越看越覺得似曾相識，突然憶起去年7月曾接獲吳男求助電話，曾到過吳男家解答有關線上遊戲的疑惑，隨即載吳姓男子返回住處，一進社區，保全人員一眼認出吳男興奮的說「他媽媽正在找他！」

當時開車在外面尋找的吳男母親返回社區，見到兒子平安歸來心中的大石終於得以放下，吳母表示兒子生活不太能自理，平日出門需要有人陪同，當晚要帶兒子出門，到達1樓時，發現有東西忘記拿，叫兒子先在管理室等候，她獨自返家取物，過程不過數分鐘，回到1樓，兒子已不見蹤影，幸得員警過目不忘，還記得兒子住在哪裡，感謝再三。