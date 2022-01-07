　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台中男走錯社區大樓　警一眼認出「熟人」帶他回家

▲▼台中男子走錯社區大樓，警方到場一眼就認出7個月前曾接獲他報案。（圖／警方提供）

▲台中男子走錯社區大樓，警方到場一眼就認出7個月前曾接獲他報案。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市中度身心障礙的30歲吳姓男子，日前走錯社區被警衛攔阻報案，員警趕抵到場詢問，吳男言語含糊不清，員警王偉丞愈看愈眼熟，原來7個月前曾接獲吳男求助電話，到過吳男家協助解答線上遊戲的問題，馬上就載他回到僅1分鐘車程住處，吳母再三感謝，直誇人民保母真是過目不忘。

▲▼台中男子走錯社區大樓，警方到場一眼就認出7個月前曾接獲他報案。（圖／警方提供）

台中市警察局第三分局合作派出所警員林偉智、王偉丞日前獲報，有名非社區住戶男子欲進入大樓，警方趕抵了解，詢問該人姓名及住處，都沉默不語，加上身上又未帶證件，後來開口了，但含糊不清，無濟於事。

員警後來從男子隨身物品中發現一串鑰匙，上面有一顆感應磁扣，研判應該也是居住在設有門禁的社區大樓，才會誤將此社區當成自己家。

員警在與吳男談話過程中，越看越覺得似曾相識，突然憶起去年7月曾接獲吳男求助電話，曾到過吳男家解答有關線上遊戲的疑惑，隨即載吳姓男子返回住處，一進社區，保全人員一眼認出吳男興奮的說「他媽媽正在找他！」

當時開車在外面尋找的吳男母親返回社區，見到兒子平安歸來心中的大石終於得以放下，吳母表示兒子生活不太能自理，平日出門需要有人陪同，當晚要帶兒子出門，到達1樓時，發現有東西忘記拿，叫兒子先在管理室等候，她獨自返家取物，過程不過數分鐘，回到1樓，兒子已不見蹤影，幸得員警過目不忘，還記得兒子住在哪裡，感謝再三。

ET快訊
「第3劑查疫苗地圖」網站雷炸！　鄉民曝2招預約最快
爆社區感染！　桃園急「再增4處」採檢站
高鐵技術員迷信消災解厄花光百萬　欠20萬遭虐打12小時亡
新防疫保單來了！　一被隔離可賠10萬
桃市府宣布「大型活動順延」！　飲食、試吃全暫停
家樂福首創福袋！　198元抽「台積電股票」
快訊／侯友宜下令：明起新北各醫院、長照機構停止探視
國營事業招考作弊！　中鋼、台電職員涉案賺上億元
快訊／周末毀了！「永安漁港」有確診足跡　宣布停業3天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園違規小廣告祭重罰　環保地政聯手取締最高罰30萬

竹市教育處突擊北門國小　臨場進行複合式防災演練

台中男走錯社區大樓　警一眼認出「熟人」帶他回家

國際特赦組織台灣分部　發起響應「寫一封信改變生命」活動

雲林「縣市共推住商節電行動計畫」　朝低碳永續目標前進

「新竹市影像博物館─或者光盒子」試營運中　1月底開麥拉

台東豐田排水改善、卑南右岸三號堤防水防道路農曆年前完成

解決違停亂象　台東市即日起「交通大執法」

劉櫂豪爭取2022春節台東返鄉大專生分流方案　來回8列次七折優惠

台南市議會表揚國際數學競賽得獎學生 郭信良議長勉勵學子繼續學習

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

王子揪郭雪芙看比賽？他反應快「先抓兇手」　小春開轟胡宇威...錢薇娟：我太了解他

楊祐寧直擊「夫妻吵架」自嘲：湊什麼熱鬧　林心如狠甩霍建華巴掌...「啪」超響亮

登山攀布洛阿特峰手指深層凍傷　發黑像石頭被截肢仍保有熱情！

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

一定看過！經典台灣「餐廳型態」　家族事業變分家...各有擁護客人

桃園違規小廣告祭重罰　環保地政聯手取締最高罰30萬

竹市教育處突擊北門國小　臨場進行複合式防災演練

台中男走錯社區大樓　警一眼認出「熟人」帶他回家

國際特赦組織台灣分部　發起響應「寫一封信改變生命」活動

雲林「縣市共推住商節電行動計畫」　朝低碳永續目標前進

「新竹市影像博物館─或者光盒子」試營運中　1月底開麥拉

台東豐田排水改善、卑南右岸三號堤防水防道路農曆年前完成

解決違停亂象　台東市即日起「交通大執法」

劉櫂豪爭取2022春節台東返鄉大專生分流方案　來回8列次七折優惠

台南市議會表揚國際數學競賽得獎學生 郭信良議長勉勵學子繼續學習

年終150萬怎分配？國三弟「一張圖」神解答　千人震驚：我輸了

日「靴下屋」創辦人夫妻穿越馬路遭撞死！警曝：現場沒斑馬線

《單身即地獄》被抓戀愛證據！女方vlog放大「發現熟悉身影」

樺漢營收締「三冠王」　全年業績飆新高、訂單能見度達2年

彰化過年必去2大燈節！員林燈會1／30登場　月影燈季有超仙紫藤花瀑

《華燈初上》復古妝好夯！郭雪芙「愛子唇色」這樣畫

傑克羅素㹴屁股重壓「坐扁惡霸頭」　粉絲放大看嚇傻：還有呼吸嗎

確診數多1倍！泰國晚間9時餐廳禁飲酒　入境免隔離計畫延後

富公子打人被校董爸關說！《機智校園》倪齊民愛子心切

牙醫師遭2惡男闖入痛毆　竹縣一週2起醫療暴力！檢：嚴從速辦

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

地方熱門新聞

即／顏清標驚傳住院「病床照流出」　院方證實

即／桃園中壢某國小7日預防性停課　2學生接觸確診者

對抗海洋塑膠　竹圍漁港出動「湛鬥機」

臥龍洞3屍案外案：曾綁鞭炮炸前女友「驅魔」

獨居翁浴缸泡水6小時險失溫　警搶救送醫

高雄289戶無預警停電！台電解釋了

懷雙胞胎突然破水　雲林警馳援18分送醫

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

中華大同行善會+中壢仁海宮　捐白米萬斤

台中男走錯社區大樓　警一眼認出帶他回家

七美婦人送醫遇「交通船停航」　海巡救援

台南市20日起智慧停車柱採半小時計費

梅嶺賞花接駁車改至台3線綠柏園轉乘

中市提早啟動春節防疫　居家檢疫加重處罰

更多熱門

相關新聞

女玩遊戲和男聊天　被恐怖男友割喉

女玩遊戲和男聊天　被恐怖男友割喉

英國21歲男子塞庫拉(Amadeusz Sekula)透過網路遊戲結識30歲女子索爾蒂斯(Klaudia Soltys)，2人成為男女朋友後他因為擔心對方偷吃，竟然偷偷監控女友遊戲帳號，發現她與其他玩家聊天，就吃醋把人割喉殺害。

失智男過馬路瞬間定格　警巡邏車護身送返家

失智男過馬路瞬間定格　警巡邏車護身送返家

5大消費糾紛類別近1.9萬件！

5大消費糾紛類別近1.9萬件！

好市多格鬥片神配樂《天堂》太搭！網笑趴

好市多格鬥片神配樂《天堂》太搭！網笑趴

拜訪友人卻走上國道　警緊急攔下失智男

拜訪友人卻走上國道　警緊急攔下失智男

關鍵字：

線上遊戲合作所失智男

讀者迴響

熱門新聞

桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業

熊熊「我是服務型」揭私密片內幕

小鐘鬆口將脫單　約「巨胸版黃捷」吃年夜飯！

中壢爆面試性侵！亮真槍「生理期也不放過」

台灣最年輕死刑犯　自認罪有應得拒打麻藥

夫妻買鄉下500萬透天　網狂勸「不如選公寓」

163具百年童屍「還活著」雙眼緊盯

24歲小鮮肉戀上48歲阿姨　同居2天幻滅報警

陶晶瑩店開張「排45分鐘麵沒熟」　她親道歉：下次請你

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

東吳大學驚傳財務赤字　強制系所上繳系友捐款引反彈

Omicron入社區！台大醫示警「很快殺進台北」

快訊／陳時中證實桃機個案增加！

冬雷響！冷氣團再襲一張圖看3變天

即／國道1號死亡追撞　駕駛斷頭慘死

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻
聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面