苗栗失智男過馬路瞬間「定格」　警巡邏車護身送返家

▲竹南警方巡邏時，發現陳男站在馬路中央不敢前進，遂將警車停路中央，下車攙扶陳男過馬路。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警局竹南分局13日接獲民眾反映，日前下午行經竹南鎮環市路一段與真如路路口時，看見巡邏車停在路中，員警下車攙扶站在路中間的男子過馬路，深受感動，大大讚美員警積極主動為民服務的表現。

警方表示，竹南派出所警員賴韋辰、林康堯，日前下午2時50分許，駕駛巡邏車巡視轄區時，發現陳男（65歲）獨自站在竹南鎮環市路一段與真如路路口，當時車水馬龍，陳男卻在該處緩慢行走，險象環生，林員趕緊開啟警示燈將巡邏車停放陳男旁作為警示，由賴員下車攙扶協助其安全過馬路。

員警隨後詢問男子姓名、地址等資料時，發現他疑有失智情形，且陳男自稱視力不佳，此時員警眼尖發現其手上戴著愛心手環，隨即成功聯絡到家人，並將他護送返回附近住家。

陳男家人見到員警將他安全送回家，終於放下心中大石，也向員警表示，陳男確實有失智狀況，常趁家人不注意時，獨自出門，讓家人擔心不已，此次幸好員警即時發現，積極協助，往後會更加注意行蹤，一再向員警道謝，員警對於民眾的讚美，謙虛表示協助需要幫助是應該的，往後仍將繼續盡心盡力為鄉親們服務。

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