拜訪友人卻走上國道　警緊急攔下失智男

▲桃園市羅姓男子今天上午向家人透露要外出訪友，未料卻誤闖國道一號平鎮段，員警及時開車在路肩處尋獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市羅姓男子15日向家人透露要去新屋區訪友隨即步行外出，但家人發現羅並未攜帶手機與皮夾也未騎車代步，因羅有失智問題，擔心可能發生意外，經家人遍尋未發現下落趕緊向警方求助，員警根據羅可能步行路線研判可能誤闖國道，果然在國道一號平鎮段路肩處發現羅姓男子虛弱地步行，趕緊將其帶上車載回派出所，通知其家人出面認領，結束一場虛驚。

平鎮警分局北勢派出所所長鄭榮捷指出，住在平鎮區60歲羅姓男子今天上午6時許向家人說要去新屋區拜訪友人，家人原不以為意，後來發現羅的皮夾與手機都在家中，也沒騎乘機車出門，由於羅有失智問題，擔心發生意外，四處尋找都沒發現蹤跡，趕緊向派出所求助。

▲桃園市羅姓男子走失一度誤闖國道，還好及時被發現送回派出所，員警提供熱茶暖身。（圖／記者沈繼昌翻攝）

北勢派出所獲報後立即請勤務指揮中心通報鄰近單位協尋外，也請線上巡邏警網在平鎮地區加強查詢，其中北勢派出所警網在平鎮區延平路與台66快速路口處時被民眾攔下，說見到一名男子徒步上國道，員警立即驅車上國道平鎮段尋找，果然在國道平鎮系統路肩發現徒步行走的羅姓男子，經攔查詢問後確認是羅姓男子，趕緊將其帶上車載回派出所。

羅姓男子面對員警詢問則無法清楚表達意思，由於其身體非常虛弱，提供熱飲與點心，羅男家人隨後趕來派出所，確認就是走失的父親，總算放下心中大石，頻頻向警方道謝，感謝警方及時找回，否則後果不堪設想。

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