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5大消費糾紛類別近1.9萬件！　全民最在乎「斷線、訊號」

▲▼王者榮耀,騰訊,手機遊戲。（圖／CFP）

▲線上遊戲投訴案件達4843件，最多人在乎伺服器不穩。（示意圖／CFP）

記者許展溢／台北報導

台灣今年受疫情影響，許多消費型態跟著改變，不過也因此衍伸出許多糾紛，根據消保處統計，截至目前最多人投訴的前5大類別為線上遊戲、健身、食品、服飾和電信，共達18631件，再次呼籲民眾應充分瞭解合約，跟退換貨資訊，避免一再發生糾紛。

消保處提供《東森新媒體ETtoday》資料提到，第一名為線上遊戲，最多人在乎的是「伺服器不穩、斷線或帳號被停權」，共有4834件。消保處表示，因疫情讓大部分人都待在家，上網玩線上遊戲數量大增，但歷年來線上遊戲消費爭議就是名列前茅，尤其，遇到帳號、密碼被盜用時，應第一時間通知遊戲公司，經遊戲公司查證後，可以暫停該帳號之使用權限，並更換新帳號或密碼給玩家。

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第二名健身，有4356件，不少人反映因疫情關係「業者停業所衍生會籍問題、取消提供毛巾」。消保處指出，為避免健身消費糾紛，在簽訂健身（含教練契約）契約時勿因業者積極行銷、優惠、人情而倉促簽訂契約，簽約後要善用3日審閱期間，詳細瞭解業者契約內容，並務必注意「契約期限」，特別是健身中心是否有約定使用期間，超過此約定使用期間終止契約者，業者不可收取相關名目之費用。

▲▼ World Gym 。（圖／記者林裕豐攝）

▲消保處指出，健身投訴有4356件，因業者停業所衍生會籍問題、取消提供毛巾等。（圖／記者林裕豐攝）

食品投訴案件有4002件，消保處說明，因今年有「蝦皮蛋塔標錯價狀況，加上外送訂單問題和黑心米餅」。服飾、皮件及鞋類3025件，「網購買到劣質品或瑕疵品、一頁式廣告詐騙」，最後則是電信，有2414件，主要是「無線網路訊號不良」。

消保處說明，電信業者各種資費方案多如牛毛，簽訂契約時除應評估自身需求外，尚須留意資費計算方式，以及客服人員說明的注意事項與電信業者相關通知，如有疑義亦應即時洽詢，以維護自身權益。開通線上遊戲帳號時，一樣要充分閱讀相關定型化契約及遊戲管理規則，避免因不慎違反遊戲管理規則而遭業者停權或終止契約。

消保處最後重申，簽訂契約前，應充分瞭解相關定型化契約應記載及不得記載事項，選購商品前，應先行檢視相關退換貨資訊，如發生消費糾紛，可撥打1950消費者服務專線。

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關鍵字：

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