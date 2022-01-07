快訊／年貨大街、台北燈節是否喊卡？　柯文哲：一天10例感染就停辦

實習記者張鈞量／台北報導

Omicron入侵社區，各界密切關注防疫措施的調整，針對台北燈節與年貨大街等實體活動是否停辦？台北市長柯文哲7日表示，若一天有10例感染、或是有2例群聚，就會停掉實體活動，「我們台北市有訂SOP，什麼時候要停止內用、什麼時候要停止實體活動」。

▲柯文哲出席北市府防疫記者會 。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲受訪時表示，（疫情）新常態裡面，風險管理是新常態所有產業一定要面對的問題，這個風險管理分兩個部分，一個是應變速度，你應變速度越快，那個margin（餘量、利潤）、那個後備量就用的少一點，如果應變速度不夠快就變成凡事都要變的很保守，所以（需要）應變速度。

柯文哲表示，另一個是保險，我們台北市自己辦的活動，我們跟廠商都有保險，原則上我們都說要辦，如果前一天跟你說不行那就要停掉，所以有一個這樣的保險機制，「如果因為這樣前一天跟你卡掉，我也沒有叫你損失，我們會給你一個補償」，所以面對這個與疫情共存的新常態，風險管理是所有企業一定要做的，應變速度要快、還要有保險機制。

柯文哲據此回應實體活動停辦的標準，假設不明感染源到一天有10個，我們有一個表（標準列表），我們就按照SOP，「我是很喜歡SOP的人，我們台北市有訂SOP，什麼時候要停止內用、什麼時候要停止實體活動」，這個都有SOP的，印象中一天有10例感染、還有2例的群聚就停掉實體活動。

▼台北市疫情警戒標準及因應事項。（圖／台北市府提供）

