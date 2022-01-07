李柏璋認了就是「沒品維尼」！PTT黑球員「妻待產約砲」遭起訴

▲台獨機關槍李柏璋自己證實就是使用「CrazyWinnie沒品維尼」在PTT發文。（資料照／翻攝自李柏璋臉書）

記者劉昌松／台北報導

男子李柏璋外號「台獨機關槍」，去年遭質疑利用PTT帳號「CrazyWinnie沒品維尼」在網路帶風向，幫涉嫌家暴立委高嘉瑜的林秉樞洗白，當時李柏璋對外否認自己是網軍，但他日前因為在棒球版上，影射統一獅球員潘傑楷外遇而挨告後，坦承就是使用「CrazyWinnie沒品維尼」帳號，7日被台北地檢署依加重誹謗罪起訴。

2021年11月間，立委高嘉瑜報案遭當時男友林秉樞家暴，高的傷勢照曝光，加上林秉樞過往打女人也打父母的黑歷史背起底，林秉樞成為輿論渣男代表之際，「CrazyWinnie沒品維尼」開始在Ptt發文，指高嘉瑜的前男友在林秉樞母親喪禮鬧場，企圖幫林秉樞洗白。

PTT再次開始起底，質疑過去就常在棒球版黑球員的「CrazyWinnie沒品維尼」，其實就是李柏璋的網軍，李柏璋還為此發聲明，否認自己是「CrazyWinnie沒品維尼」，「因為只要一查ip，就知道帳號是誰持有的」，但PTT版主仍依版規開罰帳號禁言3650天。

▲立委高嘉瑜遭家暴事件中，「CrazyWinnie沒品維尼」試圖在網路帶風向遭人質疑。（資料照／記者陳煥丞攝）

李柏璋的澄清很快就被自己打臉，因為他涉嫌在2021年1月間，在棒球版發表「睽違已久奪下榮耀的國中棒球隊季後花絮」系列文章，第2篇提到有位球員「老婆待產還約炮隊上妹妹到房間」，還提示「當事人去年最精彩的一球，我想大家絕對都還印象深刻。就是在台南球場，打者人都已經跑回本壘慶祝，卻發現被CF接殺那個PLAY」。

被影射的統一獅球員潘傑楷憤而提告，檢警透過發文帳號「CrazyWinnie沒品維尼」追查IP，找到是從李柏璋的手機登錄po文，李柏璋到案後坦承就是他發的文，還稱從球隊人員口中聽說這件事，但他要保護消息來源，另外他說要提供球員與妹妹的照片截圖為證，卻始終沒做到，檢察官因此將他依加重誹謗罪起訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

首例！4上市公司同案遭搜索 中保科林孝信捲「國產內線案」300萬交保

辜嚴倬雲「故意毀棄」婦聯會170箱文件 北檢偵查結果出爐

活潑女大生「成性奴」宿營曝悲情 獸父認拍淫片：我情不自禁