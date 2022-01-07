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顏清標身體不適驚傳住院　光田醫院：剛剛還在拉肚子

記者白珈陽／台中報導

中二選區投票前三天，國民黨候選人顏寬恒父親、大甲鎮瀾宮董事長顏清標傳出遭媒體質疑母親墳地是否違建，氣到血壓飆高送醫掛急診。光田醫院今天表示，顏清標昨(6)日下午4點多，因身體不適到醫院急診，經檢查有血壓不穩定、腸胃炎、脫水情形，約莫下午6點就安排收治住院治療，「到剛剛仍有拉肚子情況！」

▲顏清標身體不適驚傳住院，院方：到剛剛還在拉肚子。（圖／記者白珈陽攝）

▲顏清標身體不適驚傳住院，院方：到剛剛還在拉肚子。（圖／記者白珈陽攝）

▲顏清標身體不適驚傳住院，光田綜合醫院策略長孫茂勝說明。（圖／記者白珈陽攝）

▲光田綜合醫院策略長孫茂勝說明顏清標入院時血壓不穩定，主訴頭暈、拉肚子。（圖／記者白珈陽攝）

光田綜合醫院策略長孫茂勝表示，顏清標到院時主訴頭暈、拉肚子，到院後經過檢查、檢驗，診斷因為有腸胃炎、脫水、血壓不穩定需要住院進一步治療，目前仍住院中，預計住幾天端視情況而定。

據悉，目前顏清標係由二房侯麗娟照顧中。顏寬恒今天掃街前回應，父親長期勞累，身體不舒服，在親友攙扶下掛急診，現在已穩定。另有網紅質疑，顏家買網軍洗版操作議題，顏寬恒也怒批到底有誰會去用自己長輩身體做這樣的散播？

顏寬恒今日在大肚區掃街拜票前接受媒體聯訪，表示父親昨日下午去醫院後，醫生做了相關安排、檢查，血壓到晚上已經穩定下來，現在就是讓父親盡量休息，但因為疫情期間醫院有管制，所以未到醫院探視父親。

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