屏東即日起至31日　施打第一、二劑疫苗可領200元超商禮券

▲屏東縣政府 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣配合中央流行疫情指揮中心，為鼓勵民眾接種COVID-19疫苗提高自身免疫力，避免疫情來襲時毫無防護，特別加碼只要1月5日起至1月31日止，至各速打站及合約醫療院所成功施打第一或第二劑COVID-19疫苗者，不限廠牌均可獲得價值新台幣200元的超商禮券，施打完成就可當場領取，如禮券用罄也可憑施打憑證補領，只要在該期間施打就有得領，無名額限制。

衛生局表示，國內COVID-19疫苗第一劑接種率約80%，第二劑接種率約69%，為因應國際疫情持續嚴峻及Omicron新型變異株之威脅增加，接種涵蓋率仍須再提升，請尚未接種過任何1劑COVID-19疫苗及符合接種間隔但尚未完成2劑COVID-19疫苗接種之民眾，儘速前往縣內COVID-19疫苗合約醫療院所接種。

現目前國內各廠牌新冠肺炎疫苗供應充分，民眾可利用「COVID-19接種院所地圖」及衛生局公告之COVID-19疫苗接種合約醫療院所就近接種。



為提高服務便利性，衛生局規劃於1月8日下午1點至5點在家樂福屏東店，1月10至14日下午2點到下午5點在屏東火車站設立速打站，民眾只要攜帶健保卡、疫苗黃卡，免預約隨到隨打，還能當場領取200元超商禮券，籲請民眾把握機會踴躍施打。