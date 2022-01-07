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正妹「打嗝打不停」超尷尬！1週後竟確診　上網查才知是新冠症狀

▲▼正妹「打嗝打不停」超尷尬！1週後竟確診　上網查才知是少見症狀。（圖／IG／oliviamollyroger）

▲奧莉薇直到確診後才發現，原來不斷打嗝也是症狀之一。（圖／IG／oliviamollyroger）

記者王佩翊／編譯

前澳洲環球小姐奧莉薇（Olivia Rogers）日前確診新冠肺炎，而擁有17.5萬名粉絲的她也在Instagram分享染疫心得，更提醒大家不要輕忽一些少見的症狀，以免耽誤到治療與隔離的黃金時機。她表示，自己從確診前就不斷出現打嗝症狀，一開始並不以為意，直到確診後上網搜尋資料，才發現原來打嗝也是新冠的症狀之一。

根據《每日郵報》報導，大多數的新冠患者會出現喉嚨痛、咳嗽以及發燒等症狀，然而奧莉薇卻因染疫出現「不斷打嗝」的症狀。29歲的奧莉薇聖誕節假期和家人一起到南澳旅遊，回來後便開始不斷打嗝，但她沒有將這個症狀與新冠肺炎聯想在一起，因此並沒有太在意。

▲▼正妹「打嗝打不停」超尷尬！1週後竟確診　上網查才知是少見症狀。（圖／IG／oliviamollyroger）

▲奧莉薇3日確診新冠肺炎，目前正待在家中隔離療養。（圖／IG／oliviamollyroger）

沒想到奧莉薇3日便確診新冠肺炎，她上網搜尋了有關於新冠肺炎的各種症狀，這才發現，打嗝雖然並不常見，但的確是新冠肺炎的症狀之一。她事後在自己的Instagram上問道，「有沒有人確診後也頻繁出現打嗝症狀？」沒想到竟然有16%的確診網友都曾有一樣的情形。

奧莉薇同樣也記錄了每天出現的各種症狀，其中包含眼睛發紅、頭痛、疲倦、關節痛、喉嚨痛、頭暈、嘔吐、流鼻涕、脖子痛等。

奧莉薇表示，1個月後即將要和男友舉行婚禮，因此也希望症狀能盡快好轉並痊癒，目前她正在居家隔離中。

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