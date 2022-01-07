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染Omicron女赴百人生日趴！港府10高層也到場　網轟林鄭在推責

▲▼ 新冠疫情,香港疫情。（圖／視覺中國）

▲香港多處封鎖強制檢疫。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

由香港國泰空姐引爆的「維園跳舞群組」仍在擴大，其中一名染Omicron變種毒株的女子於3日當天，曾出席港區全國人大洪為民的生日聚會，席間有逾百人到場，包含10名港府高層官員。事件發生後引發政治風波，特首林鄭月娥6日直言「感到失望」，稱官員需為自己行為負責任。

據《香港01》報導，國泰空姐的母親染疫後傳染給友人，而該名患者是榮源茶行的太子女王詩雅，她3日曾出席港區全國人大洪為民的生日聚會，席間有逾百人到場，包括民政事務局局長徐英偉，他已送往集中隔離營檢疫。

另有9名高官曾短暫現身道賀，包括民政事務局副局長陳積志、警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六、入境事務處處長區嘉宏等。消息傳出後引發民怨，質疑高官在疫情期間仍出席派對，而且正值港府禁止餐廳晚市內用之際，網友怒批，「只准高官Party，不准百姓堂食」。

▲▼徐英偉貼文。（圖／翻攝自臉書）

▲徐英偉貼文。（圖／翻攝自臉書）

被送入隔離營的徐英偉6日晚間在臉書發聲明道歉，頭像則換成全黑之後再變無頭像，稱「在此嚴峻的時刻我未能緊守崗位主持大局，實在抱歉」。生日派對主角、港區人大代表洪為民也發出聲明，解釋當日安排，為事件對出席的賓客帶來不便深表歉意。

▲香港特首林鄭月娥率領新任局長出面。（圖／達志影像／美聯社）

▲林鄭月娥的「免責說」被網友罵爆。（圖／達志影像／美聯社）

事發後，特首林鄭月娥6日召開記者會，稱對仍有官員出席大型聚會感到失望，尤其是民政事務局局長徐英偉，將會採取適當行動，但目前不宜透露。

日前國泰機員違反檢疫規定，林鄭月娥曾言作為高層並非知道每人行為，但不是「免責條款」，正如自己是特區之首，需向所有事情負責。然而林鄭月娥6日回應指，做領導的人不能說不知情便不需問責，「但這種問責制，不是我要為每一位同事個人決定負上個人責任。」

林鄭月娥的言論引發網友砲轟，「國泰員工出事，國泰高層要負責。特區高官出事，特首好失望了事」、「劃線？」、「你是特區之首喎」、「國泰管理層需要為員工行為負責，身為特首都需要為下屬高層官員行為負責喎」。

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