桃機群聚+4「幾乎突破性感染」　蘇貞昌：符合資格國人盡快打第三劑

▲蘇貞昌7日一早召開防疫會議。（圖／翻攝自Facebook／蘇貞昌）

記者蘇晏男／台北報導

桃園機場群聚案昨深夜再驗出4人確診，累計12例，桃園市長鄭文燦指新增個案幾乎都是突破性感染。行政院長蘇貞昌7日早上與行政院副院長沈榮津、衛福部長陳時中等人召開防疫會議，報告昨晚最新疫情發展。蘇貞昌指示政府除要進行所有必要防疫措施外，也透過臉書呼籲符合第三劑疫苗資格的國人，盡快施打疫苗。

「全球單日疫情突破250萬人，各國疫情非常嚴峻。」蘇貞昌今天上午在臉書表示，為了防堵疫情，指揮中心、前進指揮所、地方政府和整個防疫團隊昨天都忙到很晚，今早他也再召開防疫會議，由各防疫單位報告昨晚的最新疫情發展，並掌握各部會的防疫工作。

蘇貞昌指出，雖然各國確診數大增，但是施打疫苗的確大幅減少了重症率和死亡率。「所以政府除了進行所有必要防疫措施，包括整備醫療量能、擴大接觸者的匡列篩檢和隔離收治、完善防疫與清潔工作等，也要請符合第三劑疫苗資格的國人，盡快施打疫苗」。

桃園市政府衛生局昨山葉接獲通報4例本土個案，初步調查1例27歲女性，為機場保全負責二航廈保全工作，1月4日有喉嚨痛症狀，1月5日晚間至醫院就醫採檢，6日PCR陽性確診 ，Ct值28.1。

另3例為1月6日桃園社區採檢站檢出3例陽性個案，2例與案17239歌友會足跡多日重疊，分別為1例58歲男性，為計程車司機，於1月4日出現乾咳症狀，Ct值26.5，桃園衛生局已掌握乘客名單；一例為59歲女性，1月3日出現流鼻水症狀，採檢Ct值18.6，另一例為同住家人58歲女性，Ct值38.1。

桃園衛生局也漏夜進行調查並展開擴大匡列相關接觸者進行隔離採檢作業，今天起於龍岡大操場天幕、北區客家會館、中壢區黎明公園、中壢區中正公園等擴大採檢，並安排金嗓歌友會相關接觸者採檢，透過擴大匡列、擴大採檢，阻止傳播鏈，呼籲民眾若有足跡重疊，應儘速至採檢站進行PCR採檢。

鄭文燦今天上午在記者會中表示，新增個案「幾乎是突破性感染！」因此擴大採檢是必要的；而雖金嗓歌友會是鬆散的組織，但有名冊可以聯絡，目前統計會員約有800人，6日已採檢576人，其餘今日會請衛生局採檢完畢，「目前突破性感染很多，每一天都是壓力測試，這場仗才剛開始！」