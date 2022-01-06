「新冠+流感」Flurona病例上升中！免疫系統超傷　5大QA一次看

▲美國因Omicron強襲，感染人數激增。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

《彭博社》報導，全球各地正在通報Flurona病例，也就是患者同時感染流感（influenza）及新冠病毒（coronavirus）的「合併感染」（co-infections）狀況。專家認為，隨著傳染力極強的Omicron傳播範圍擴大，Flurona患者也可能越來越多；此病狀可能進一步傷害免疫系統，但實際上發生率不高，毋須太過驚慌。以下整理出5大常見問答。

1、為何Flurona現在獲得關注？



過去1年多，各國嚴格封鎖、關注衛生，導致流感幾乎消聲匿跡；如今經濟社交活動開放許多，加上Omicron的驚人傳播力，流感也隨之捲土重來，因此Flurona的出現不令人意外。在全球面對疫情各種可能性之際，一些人對於同時染上新冠及流感的可能性感到焦慮，也是能夠理解的。

▲疫情期間，多國流感發病率大幅降低。圖為義大利街景。（圖／路透）



2、Flurona值得擔心嗎？



哈佛大學生物工程學教授愛德華茲（David Edwards）認為，不需過份擔心，但如果你已經感染新冠，最好確保自己不再染上流感，因為「合併感染」將進一步損害免疫系統。他說，「這2件事同時發生的可能性，就像同天被2個人搶劫的機率。這種情況確實會發生，但人們不應該覺得，『哦！之後Flurona就要來取代Omicron了！』，這是不可能的。」

3、同時感染新冠及流感會怎樣？

根據去年5月一份文獻回顧，威斯康辛大學（University of Wisconsin）學者發現，新冠檢測陽性的病患中，19%出現「合併感染」，也就是同時驗出感染另一種病原體，不論是病毒、細菌或真菌等等；約24%出現「重複感染」（superinfection），也就是之後才驗出感染另一種病原體。

研究團隊指出，上述2種情況都與「糟糕的結果有關，包括死亡率上升。」他們認為，此研究突顯「篩檢新冠以外其他疾病」的必要性，如此一來，人們才能獲得即時且適當的治療。

▲德國一名醫師為男孩接種疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

4、流感又捲土重來了嗎？

在許多國家，過去1年的流感季節是十多年以來危害最小的一次。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據，自2005年開始蒐集數據以來，2020至2021年的流感住院率創史上新低，但近期類流感症狀的呼吸道疾病卻逐漸增多，可能是社交距離縮短、衛生程度降低的結果，也可能是因為人們太久沒有接觸流感，免疫系統的抵禦能力減弱。

5、哪些地方已經通報Flurona病例？

事實上，官方通報最早的Flurona病例可追溯至2020年2月，美國一名患者被同時驗出新冠及流感結果呈陽性，此後巴西、西班牙等國都出現病例。去年12月，以色列一名孕婦未施打疫苗，不幸感染Flurona，幸好症狀輕微 ，已經出院。

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