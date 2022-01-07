找到源頭不容易！醫示警國境之門「這做法」：替病毒開方便之門

▲桃園機場群聚再出現確診個案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心前進指揮所指揮官王必勝昨（6）深夜緊急召開記者會說明，機場新增1名女保全染疫；另桃機染疫清潔員案17239曾經前往的金嗓歌友會，目前相關民眾3人採檢陽性；整體群聚相關個案增至12人。而醫界也相當擔憂，有醫師指出，以邊境每天都有大量個案移入的狀況下，「縮短隔離時間」也就開了方便之門。

桃機群聚晚間傳出疫情擴大，王必勝隨即前往機場瞭解狀況，並於昨日晚間11時40分左右與桃園市長鄭文燦出面說明。王必勝先說明機場新增確診，為27歲女性，是桃機保全公司員工；根據桃園新聞資料，該案1月4日有喉嚨痛症狀， 1月5日晚間至醫院就醫採檢，6日PCR陽性確診，Ct值28.1。

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王必勝說，初步調查，女保全從12/29開始，除1/2沒上班，一直到昨天都有出勤，上班地點有兩處，分別是入境1樓大廳崗哨，另有3樓出境大廳外圍，另也瞭解該案上班並未搭乘交通車，自行上下班。目前保全公司在機場服務總計有391人，部分曾匡列快篩，有67人陰性，接下來會擴大全員都要進行PCR採檢。

對於桃園機場群聚擴大，台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰在臉書指出，北台灣感染風險壓力鍋增加，醫護與防疫人員又要開始疲於奔命，「民眾要小心了！」

蘇一峰也點出其中一個關鍵問題，「台灣每天邊境大量個案移入，縮短隔離時間開了方便之門」，當病毒多次通關後，進入社區傳播，要找到源頭就變得很不容易。