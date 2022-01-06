交通車混搭「人多隨便坐」釀交叉感染　陳時中：防疫螺絲鬆了

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者李佳蓉／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日宣布再增3名外包女清潔員確診，為案17307～17309、皆為女性，和先前染疫清潔人員都是二航廈大夜班，主要可能接觸點在交通車上，被發現有混搭問題。指揮官陳時中也坦言，自三級警戒下降後國人防疫措施已經鬆懈。另外，他也不否認桃機群聚擴大有數波傳染，只說「有這樣的可能性」。

指揮中心表示，本土案17307～17309為本國籍女性，年齡介於50至60多歲，皆已接種2劑疫苗，為案17230、案17238、案17239及案17266同職場工作人員。

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指揮官陳時中指出，今日新增3例本土確診與其他染疫清潔人員非原來同台交通車，細查後發現有混搭情況、沒有固定座位，因此才將相關人都列入集中隔離。經查皆屬大夜班的17307、17308疫調較為清晰，而17309則較不明朗，「只知道她工作場域並沒有固定，等於是巡迴的，針對需要地方就巡迴在做。」

關於清潔人員混搭問題，在今日記者會中有媒體問到，「昨天提到交通車是一個蘿蔔一個坑，今天實際詢問清潔人員說『人少沒有固定座位、採梅花座；人多隨便坐』，並沒有落實防疫規定，是否會開罰？」

陳時中解釋，先前爆出的個案都很守規矩，遵照一個蘿蔔一個坑坐好，也因為有前進指揮所進駐，才能對細節更清楚了解、馬上發現有混搭問題。但他也坦言，「三級警戒降下來後，這方面（防疫）措施已經鬆懈了。」對於相關行為並無罰則，因此也不會處分，但希望能夠改善，加上目前有相關個案所以希望國人能遵守規定。

另外，被問到「桃機群聚擴大是否有數波傳染？」陳時中則說，「有這樣的可能性，但現在用指揮中心名義判定這事情，還維持太早，不敢做這樣判定，但有可能性。」