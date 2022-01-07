Omicron強勢攻台　名醫喊話備2萬張病床！1件事千萬別做否則燒不完

▲桃機群聚再擴大。（資料圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

桃園機場群聚風暴昨（6）日晚間進一步擴大、再增加4例確診，目前累計已有12例，讓各界相當心慌，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男則呼籲，應將去年3月準備的2萬張病床再次備妥，「絕對不能讓染疫者在家隔離休養，拜託，否則疫情會燒不完」。

沈政男昨晚在臉書發文指出，omicron的複製天數只有三天，而先前變種是五天，現在病毒傳了多久、傳了幾輪，用Ct值去算已經不夠準確，「我至今還沒看到有人可以把omicron的Ct值與感染天數畫出曲線，現在，到底台灣能不能守住社區防線，就看會不會出現第一個前線防疫人員以外的染疫者」。

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沈政男表示，前幾天防疫旅館爆發群聚，至今尚未傳出社區染疫者，「台灣的社區R0值到底是低到什麼程度，可說一再讓人感到驚訝」，話雖如此，但omicron究竟將在台灣傳出多少案例？「以哥這樣連續三十勝的業餘modeller（預報者），現在還看不出來。但，醫療準備是必要的！」

沈政男認為，應將去年3月準備的2萬張病床再度被妥，絕對不能讓染疫者在家休養，「拜託，否則疫情會燒不完」，這種放任方式在台灣不適用，他也提醒，還沒打疫苗的老人家盡快前往注射，「哥願意向你下跪，求你去打，拜託」，「如果醫院裡到處都是收治染疫患者，醫療人員會很慘，築起非疫苗防疫高牆+追加疫苗保險分，台灣才能平安。」