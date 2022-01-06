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快訊／桃機群聚今晚又傳1例確診　桃市府證實：應由指揮中心說明

▲▼桃園機場,清消,返鄉,病毒, 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲桃園機場群聚案擴大，6日晚間又傳1例確診。（圖／記者劉亮亨攝）

記者柯沛辰、沈繼昌、洪巧藍／桃園報導

桃園機場群聚感染擴大，傳出6日晚間又檢驗出1例確診。桃園市政府證實，確實有此消息，但詳細身分、染疫細節尚需確認，應由中央流行疫情指揮中心對外說明。若加上此例，該群聚案累計已有9人確診。

據悉，確診者疑似機場二航廈保全人員，平常負責管制區外巡邏勤務。對此，桃園市政府衛生局6日晚間回應，目前與指揮中心確認釐清中，有最新訊息會跟大家說明。

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前進指揮所指揮官王必勝接受電訪表示，相關狀況還有待釐清，目前正前往機場瞭解是否新增確診者，稍晚再進行說明。

▲▼ 中央流行疫情指揮中心醫療應變組副羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官陳時中6日下午說明本土病例情況。（圖／指揮中心）

指揮中心6日下午公布國內新增3例本土個案，都是桃機外包清潔人員，目前群聚累積8人，包含7名桃機清潔人員、1名防疫計程車司機。不過今晚最新傳出第9例確診，也是機場人員，細節尚待疫情指揮中心說明。

指揮官陳時中下午在記者會上坦言，「Omicron已經進到本土」，新增的幾例個案未在職場與交通車直接接觸，案情更為複雜，尚需要等相關報告出爐才能判別。

另外，根據指揮中心前一晚公布訊息，新增的3例個案Ct值分別為33.8、23.4及19.5，數值有高有低，似乎「不只一波傳染」。陳時中說，目前看起來「案17307」的Ct值相對高，症狀看來比較早，但個案是多點進來、多條線，現在狀況比較複雜，等更清楚些再報告，現在猜測幾波傳染意義不大。

至於交通車混搭狀況，陳時中說，新增3人中，有1人調查不是很清楚，其餘搭乘固定路線為中壢線與八德線，也並非指個案混搭，而是其中有混搭狀況。

至於交通車混搭是否是群聚傳染的關鍵原因？陳時中回應，本來所謂的交通車群聚是最主要的關切點，但最近多這幾位在相關職場、交通車沒有直接接觸，情況又更複雜了，等相關資訊更清楚之後才能作個別判定。

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