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Omicron攻社區！中壢某國小今停課　桃機群聚12例「保全歌友都中」

▲▼長榮機師確診新冠肺炎，政府狂發細胞簡訊提醒民眾提高警覺造成民眾恐慌。新北市政府於新北聯醫三重院區開設簡訊篩檢站，提供收到細胞簡訊的民眾進行快篩。（圖／記者湯興漢攝）

▲機場群聚擴大，社區篩檢站檢出陽性案例。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者崔子柔／綜合報導

桃園機場群聚案再擴大，指揮中心昨（6日）晚公布新增4例確診，包括二航廈保全人員、2名歌友會員及一名歌友會員同住家人，累積12例，中壢區某國小因有2名學生接觸確診者，宣布今（7）日預防性停課一天。

前進指揮所指揮官王必勝昨晚指出，桃機第二航廈一名27歲女性保全人員於4日出現喉嚨痛症狀，5日上班後感到身體不適，通報主管並前往醫院接受採檢確診，Ct值28.1。

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該保全自12月29日至1月5日間僅有1月2日沒上班，上班地點則在出入境一樓大廳崗哨及3樓出境大廳外圍，該保全公司共391人於桃機服務，其中已有67人快篩為陰性，後續將對該391人進行PCR檢測。

▲▼王必勝走訪確認8位確診者工作場域。（圖／取自王必勝臉書）

▲王必勝走訪確診者工作場域。（圖／取自王必勝臉書）

桃園市衛生局表示，另新增3名確診者由社區採檢站檢出，有2例與案17239歌友會足跡多日重疊，其中一名為58歲男性計程車司機，4日開始出現乾咳症狀，Ct值26.5，另為59歲女性，3日出現流鼻水症狀，Ct值18.6，另名則是同住家人58歲女性，Ct值38.1。

桃園市中壢區某國小昨晚間緊急宣布，校內2名學生與確診者有接觸，故今（7）日進行預防性停課一天，並提醒該學生沒有確診，請其他同學切勿恐慌，在家做好防疫工作。

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