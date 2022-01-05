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沒卡「管爺」！教育部同意管中閔、蘇慧貞兼任文大董事

▲▼台大校長管中閔。（圖／翻攝自YouTube／臺大頻道）

▲台大校長管中閔。（圖／翻攝自YouTube／臺大頻道）

生活中心／綜合報導

文化大學董事名單底定。教育部近日發函同意台大校長管中閔、成大校長蘇慧貞兼任文化大學董事，國立頂大校長兼任私立大學董事，創下台灣教育先例，文大新任董事會的「頂尖重量級」陣容前所罕見，文化大學出身的管爺出任母校董事，也打破了教育部「卡管」傳言。

二位國立頂大校長兼任文大董事，都是文大現任董事長、也是曾任台大學術副校長的陳泰然所力薦，陳泰然還邀請教育部前部長吳清基、教育部前次長周燦德和律師黃永琛擔任新任董事。

文化大學前任董事長張鏡湖二年多前過世後，董事會即陷入「家族派」與「校友派」的角力紛擾之中，直到法院裁示指定陳泰然擔任臨時董事長，隨後正式獲選為第十八屆董事長之後，僵局才逐漸化解開來。

由於第十八屆董事會任期屆滿，文大於去年十一月召開會議改選第十九屆董事，由陳泰然、管中閔、蘇慧貞、吳清基、周燦德、黃永琛，及家族派五人，總共十一人獲選為第十九屆董事，並隨即報請教育部核定。

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▲▼文化大學外觀。（圖／記者湯興漢攝）

▲文化大學董事名單底定。（圖／記者湯興漢攝）

陳泰然爭取新董事加入時曾表示，接任文大董事長之後，最想完成的一件事，就是讓文大躋身於一流的頂尖大學，為了達成這個目標，他認為新任董事應具有高度的學術聲望、高教專業和社會影響力。

不過，管中閔和蘇慧貞是現任公立大學校長，能否兼任私立大學董事，引發質疑。教育部表示，依據私校法和公務員服務法等相關法規，國立大學校長若要兼任私校董事，應先取得服務學校的許可，並報教育部許可。

教育部日前已分別接獲台大和成大校方同意管中閔和蘇慧貞兼任文大董事的公文，隨即依照程序核定，並於上週分別向台大和成大發出同意的公文。

文大新董事資格審定過程中，一度傳出教育部有意「卡管」的消息，不過，教育部官員私下表示，教育部從無「卡管」的想法，審理耗了一個多月，是因為教育部在等台大和成大校方同意該二校校長兼任文大董事的公文。

據了解，教育部樂見二位校長兼任文大董事，一方面，文大新董事會「頂尖派」結構，自此可擺脫家族派和校友派的糾葛，助文大脫胎換骨邁向頂尖；另方面，教育部期許文大新董事會成立後，能為私校公共化豎立標竿，而吵嚷多年的文大董事會爭議終能落幕，新董事會起步，相信對學校、社會都是正向的力量。

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