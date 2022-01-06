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「炸翻籃壇的核彈頭」　恐嚇上百球星只求「原味褲」原因曝

▲因涉嫌恐嚇職籃P聯盟球星的劉姓男子遭刑事局移送並羈押獲准，他受訪堅稱沒有恐嚇取財並表示本案有更多球星受害。（圖／記者張君豪攝）

▲劉維霖曾多次向媒體喊冤，沒有要恐嚇球星，是想幫球星解決不雅片外流的問題。（資料照／記者張君豪攝）

記者劉昌松／台北報導

台灣職籃前年爆發上百名球員不雅片風暴，台北地檢署6日起訴40歲男子劉維霖，劉的犯案手法是從網路取得球員遭側錄的845個影像檔，公開宣稱「擁有可以把台灣籃壇炸翻的核彈頭」，再私下聯繫每個被害人，佯稱可幫忙阻止影片外流，軟硬兼施要球員只需要回饋原味束褲、襪子，「因為這圈子很多戀物癖」，不過最後僅10人願意提告。

劉維霖因為曾在籃球隊兼差公關，也擔任過某洪姓校園球星的經紀人，2020年間，2人關係生變而對簿公堂後，劉男從10月開始，到網路論壇求片版扮演起交換平台，不費灰之力取得網上流傳的所有球員檔案，接著上臉書放話「現在的戰力真的跟金正恩的軍火庫一樣！擁有可以把台灣籃壇炸翻的核彈頭...打從HBLUBA SBL P+ 一次炸翻...」，「可憐之人必有可恨之處...以後開口處理價5 萬起跳 謝謝」。

然後劉維霖就透過既有人脈，或以「阿國」等暱稱直接在IG私訊球員，宣稱自己認識媒體記者，不趕快處理的話就會被爆料，並且擷取多名球員影照、甚至不雅片段給對方，證明自己真的握有影片，並宣稱有辦法把影片從色情網站「specsaddicted」及「tumblrland」下架。

知名球星譚傑龍遭設局曝光不雅影片，劉嫌。（圖／記者張榮恩攝）

▲劉維霖因涉嫌恐嚇上百名球星案，一度遭拘捕收押。（資料照／記者張榮恩攝）

為了證明自己有辦法阻止影片繼續外流，並幫忙向外流者求償，劉維霖宣稱「我算影片大戶，我可以要求他們那些比較大換片的不要再流出去」、「我處理 你聽我的就好，拿幾件二手束褲跟原味襪來，其他交給我處理」、「有些人可能會要些原味的東西，你知道這個圈子很多戀物癖」。

如果有球員懷疑，劉男會放狠話「光你說怕被騙，就代表你不知道我能耐」、「我會弄爆(某球員)，我會讓他想自殺」、「媽的 我會讓全世界知道得罪我沒好處」。案經台灣職籃聯盟「台新夢想家」譚傑龍等3人提告後，檢警2020年拘捕劉維霖到案，並陸續找到上百名受害球星、運動員，但僅10人願意提告。

劉維霖辯稱自己很委屈，真心想幫球員解決問題，不懂為何被告，還稱索討束褲是做事當然要有回饋，可以拿去賣錢，但檢察官毫不採信劉的辯解，根據搜索查扣到的845個照片和影片檔案、9件束褲，被害人證詞，依恐嚇取財、散布猥褻物等罪起訴。

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