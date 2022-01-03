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社會 社會焦點 保障人權

坤輿試運轉爆肢體衝突　董事現場推人+勒脖！警第二波拘提

▲坤輿公司胡姓董事與自救會成員爆發衝突，警方3日中午前往該公司將他拘提到案。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲坤輿公司胡姓董事與自救會成員爆發衝突，警方3日中午前往該公司將他拘提到案。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣龍昇村坤輿廢棄物掩埋場試運轉計畫，在2021年12月28日，坤輿公司派出5輛大車強行進場時，與自救會成員爆發推擠衝突，造成雙方多人受傷送醫；警方12月31日拘提、查緝涉案犯嫌到案後，2022年3日12時許再前往該公司拘提1名胡姓董事到案，訊後移送苗栗地檢署複訊。

警方表示，去年28日因環保議題在造橋鄉龍昇村所發生肢體衝突案，陸續有10餘人至竹南分局提出告訴，並提出相關影音證據指證該環保公司胡姓董事涉嫌妨害自由及傷害罪嫌，自救會成員提供影像也清楚顯示，胡男對自救會成員有推擠及掐脖子等行為，警方於3日拘提到案說明，全案訊後依傷害、妨害自由等罪移送地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

自救會表示，28日業者載著5輛廢棄物，帶著5、60人和重機具準備強行進場，自救會成員因此上前阻擋，雙方因此暴發推擠衝擊，一陣混亂當中，不管老的少的，有多人被推倒在地，甚至受傷掛彩。

警方強調，針對當日違法份子也持續進行調查蒐證，執行通知及拘提作業，絕不容許暴力事件發生，對於暴力或其他非法方式介入，必定依法究辦，決不寬貸，呼籲民眾勿挑戰警方打擊不法的決心。

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