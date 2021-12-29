阿扁女婿趙建銘台開內線交易、偽證2案定讞　應執行3年10月

▲前總統陳水扁女婿趙建銘，應執行3年10月刑期。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前總統陳水扁女婿趙建銘涉及的台開內線交易案件，日前遭判刑3年8月定讞；由於他另外涉及在阿扁相關弊案中作偽證，遭判刑6月、減刑為3月定讞。檢方聲請訂應執行刑，高等法院裁定，他應執行3年10月。本案可抗告。

趙建銘與父親趙玉柱，於2005年間透過母親簡水綿的名義，向彰化銀行購入2萬多張台開股票。1年後台開股價已經飆漲，1年內大賺3億多元。經當時的立委邱毅爆料後，檢調單位介入偵辦，查出趙建銘2005年7月間，兩度參加台北市著名日本料理「三井」宴會，包含前台開公司董事長蘇德建等人，均參加這兩次宴會。檢方認定趙建銘於席間獲得台開利多消息，並向彰銀達成購買股票的協議，最後依《證券交易法》「內線交易罪」，對趙建銘等人提起公訴。

案件進入法院審理程序，由於「內線交易罪」對於犯罪金額計算一直無法達成定見，致本案多次遭撤銷發回更審。其中趙建銘一審遭判刑6年，趙玉柱因另涉侵占台灣省桌球協會公款，被加上1條「公益侵占罪」，總計判刑8年4月。二審判趙氏父子9年6月、7年。

案經多次更審後，高院在今年初的更五審中以《速審法》減刑，最後將趙建銘判刑3年8月、趙玉柱判刑4年。全案再上訴，最高法院10月間駁回上訴定讞，趙建銘父子陸續發監執行。由於趙建銘在扁家相關弊案中曾經作偽證，最後遭判刑6月、減為3月定讞。檢方因此聲請高等法院訂應執行刑。

高院於29日作出裁定，參酌趙建銘二罪宣告刑之有期徒刑總和上限、各刑中最長期，暨受刑人各犯罪情節、危害情況、侵害法益、犯罪次數，及整體犯罪非難評價，並斟酌受刑人對本件定應執行刑為無意見等總體情狀綜合判斷，最後定出3年10月的刑期。