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癌妻捐2千萬做法事無效　化工老董找黑幫虐打寺廟住持討債

▲刑事局逮捕涉嫌闖禪院毆打法師暴力討錢的竹聯幫青堂成員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲恆誼化工董事長找黑衣人到圓明禪院暴力討回捐款。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

知名肥料、硫酸大廠恆誼化工董事長何基兆，3年前不滿罹患癌症的妻子，為求神明保佑，大筆捐助2000萬給苗栗縣圓明禪院，結果妻子仍不幸病逝，竟找來竹聯幫青堂成員陳家豪等人去追討捐款，黑衣人闖入禪院把住持毆打到肋骨都斷了，其他信眾幫忙籌錢才救回住持一命，台北地檢署6日依強盜等罪起訴何、陳等6人。

刑事局2019年10月接獲圓明禪院報案，指稱竹聯幫青堂成員在8月18、19日闖到禪院囚禁傳放法師，黑幫搜刮了院內700多萬元現金仍不夠，還要求禪院信眾再匯款1000多萬元，確認金額超過2000萬元才收手。

▲刑事局逮捕涉嫌闖禪院毆打法師暴力討錢的竹聯幫青堂成員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局逮捕涉嫌闖禪院毆打法師暴力討錢的竹聯幫青堂成員。（資料照／記者張君豪翻攝）

檢警獲報追查，原來當時上市公司康普(4739）的子公司恆誼化工董事長何基兆，不滿過去幾年，妻子罹患癌，醫師束手無策，妻子為求神明保佑，2019年起陸續以現金、匯款方式捐了2000萬元給禪院，禪院允諾召開祈福法會、助念幫她度過難關。

結果和妻仍然罹癌過世，何基兆認為妻子被傳放法師欺騙，所以找黑幫分子幫忙出面討回捐款，黑幫協助追討債務後，發現原來圓明禪院很有錢，還不斷叫小弟登門勒索保護費，禪院住持受不了一再遭剝削才報警抓人。

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