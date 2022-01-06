Omicron進入本土　國民黨：蔡英文竟有空到萬華挺林昶佐

▲Omicron在擴散，國民黨批蔡政府還在拚選戰。（圖／國民黨提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

國內疫情日漸嚴峻，指揮官陳時中也不諱言「Omicron已經進到本土」。國民黨文傳會主委凌濤今（6）日再抨擊，除了桃園市長鄭文燦在個案病發時，還在全台跑透透助選造勢之外，總統蔡英文今日竟然還有空到萬華挺林昶佐，副總統、行政院長也都輔選行程滿滿，無心於防疫部署，「當Omicron在擴散、蔡政府還在拚選戰」。

凌濤指出，桃園機場群聚感染擴大，各個縣市都忙著防疫升級，但蔡英文不思部署防疫、對疫情威脅無感，反倒大張旗鼓開記者會、拜廟、站台連三挺去替林昶佐站台，只在今日的輔選場合講了一句「大家要注意防疫」就想敷衍民眾，身後還站著內政部長徐國勇，請問內政部與衛福部的防疫措施協調好了嗎？

凌濤細數，蔡英文今到萬華輔選，做出最壞示範，也難怪民進黨集體拚政治，放任疫情破口延燒，在林昶佐最新釋出的CF中，竟也出現行政院長蘇貞昌的身影；7日，副總統賴清德也計畫要前往萬華、大肚站台，蔡、賴、蘇、鄭等瘋狂拚政治，如果疫情進一步擴大，請問誰該負責？

凌濤批評，當疫情使台灣人心惶惶、國是如麻，民進黨集體放任整個國家領導中樞放空，「家裡沒人管」，眼中只有選舉輸贏，沒有人民安危。在台灣防疫關鍵時期，請蔡總統、蘇院長回歸民眾關心的防疫工作，不要只在乎自己的政治利益。