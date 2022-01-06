「正英站尊重民意」　顏莉敏：林佳龍任內誤設南勢坑站

▲顏莉敏強調，「正英站」尊重民意、專業。（圖／記者徐政璿翻攝）

記者徐政璿／台北報導

台中第二選區補選將於1月9日進行，台中前市長林佳龍質疑市府將坪頂站移至正英站，有圖利顏家之嫌。對此，台中市副議長顏莉敏指出，台灣大道正英路口設置藍線捷運站是民意，她還反嗆林佳龍在市長任內，並未規劃坪頂及正英路站，而是誤設在人煙稀少的南勢坑站。

顏莉敏表示，「正英站」是民意，也是行政單位專業評估後的結果，如今被當成選舉操作的議題，從當地居民到里長都對這樣的做法感到失望。顏莉敏與議員林孟令與正英站周邊11名里里長共同發聲，表達希望「正英站」的設置不要因選舉操作而受影響。

林孟令提到，107年時行政院核定的捷運藍線可行性研究書裡並沒有規劃坪頂站和正英站，在盧秀燕上任後，許多里民連署和里長共同建議，同時爭取正英站及坪頂站設立，2站是盧秀燕任內才提出的綜合規劃，自己也在公聽會積極提出坪頂站設置的必要。

當地里長表示，台灣大道正英路口是附近沙鹿區埔子里、三鹿里、六路里、南勢里及龍井區龍泉里、龍崗里、山腳里等區域超過2萬人口的重要道路，設站有一定程度需求，在地鄉親也認為正英路附近停車也有公車轉乘點便利性高，設站是在地鄉親的期望。

當地里長指出，捷運藍線也舉辦過公聽會，不僅民眾積極表達希望設正英站，與會的民意代表不分藍綠更是全力支持，實在不懂為何選舉一到就被拿出來炒作，如果要說圖利，豈不是所有支持正英站的鄉親、專家都在圖利？

顏莉敏表示，他仍會堅定支持正英站設置，絕對不容許任何人因為政治操作，而傷害地方鄉親。當初開始爭取正英站，就是因為當地里長向她反應，在台灣大道與正英路口設藍線捷運站有其必要行。

顏莉敏說，過去他參與公聽會，不僅聽到民眾積極表達希望設正英站，與會的民意代表不分藍綠更是全力支持，這證明了設置正英站就是民意。