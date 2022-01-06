柯昱安揭辭職原因　「柯文哲放任坐領高薪的黨內人士到處放話」

▲前台北市政府發言人柯昱安。（圖／記者徐斌慎攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席、台北市長柯文哲麾下的文宣大將柯昱安，去年底時向柯請辭。對於辭職原因，柯昱安今（6日）受訪時表示，主因是想離開政治環境，且黨內放話文化令他感到沮喪，最後會導致劣幣驅除良幣。柯昱安也直言，柯文哲明明知道誰在放話，卻沒辦法快刀斬亂麻，還放任坐領高薪的人，民眾黨出事時大家都互相推卸責任，跟國民黨、民進黨鬥到血流成河不一樣。

身為正統「柯家軍」的柯昱安，過去曾在2014年參與海選未上，之後在2016年進入柯團隊服務，主導柯不少網路文宣的操作都頗受好評，選擇離開柯團隊，動向備受各界關注與討論。

柯昱安表示，自己目前是裸退狀態，下一步也還沒規劃，最主要是想離開政治環境，尤其民眾黨在藍綠夾殺之下，一直在夾縫中求生存，「在高壓的環境下工作，也導致身體狀況出現警訊。」

柯昱安說，先前跟柯文哲告知要離開，柯文哲也很關心他下一步規劃，但他認為政壇很難騎驢找馬，在擔任一個人的幕僚時，就像是在交往，如果馬上去找下一個，會被懷疑忠誠度，現在離開政壇之後想先去外面闖一闖，不管是去業界還是自己開公司，如果未來能力被他人認可，對任何陣營也是都不排斥。

對於有媒體報導民眾黨內人士指控柯昱安是網軍，柯昱安表示，自己其實非常沮喪，那時在11月底提辭呈，「我也大概知道是誰在放話，黨內放話文化非常糟糕，各政黨多多少少都會有，但民眾黨嚴重的問題是沒有人可以阻止，感覺好像大家都視若無睹，這是政黨領導的大危機，猶如劣幣驅除良幣。」

柯昱安表示，民眾黨裡面非常不好的文化就是放話，民眾黨畢竟是網路政黨，也比較去中心化，雖然外界說中心就是柯文哲，但柯文哲對於黨務並沒有很熱衷與在意，他應該90%心力都放在台北市政上。

柯昱安認為，民眾黨會有放話文化，主因是下情沒辦法上達，就會選擇跟媒體訴苦，等新聞出來後，黨內人士、高層就會不滿。而柯文哲團隊裡面的人，有些人坐領高薪，應該好好做事就好，「為何還要在外面跟媒體配合去鬥黨內的人？不管鬥誰都會傷到民眾黨跟柯文哲。」

柯昱安指出，這就是柯文哲處理人際關係比較遲鈍的地方，「明明知道誰在放話，卻沒辦法快刀斬亂麻，還放任坐領高薪的人跟媒體配合？且民眾黨出事時大家都互相推卸責任，跟國民黨、民進黨鬥到血流成河不一樣。」