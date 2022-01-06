柯媽與他「巧遇」被罵翻　顏寬恒不捨：只是媽媽疼惜兒子的心情

▲針對柯媽媽遭網友批評，顏寬恒說這是一種「媽媽疼惜兒子」的心理，大家如此撻伐柯媽並無道理。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

民眾黨主席柯文哲父母昨至沙鹿玉皇殿參拜，「巧遇」國民黨台中立委補選候選人顏寬恒，事後卻遭不少網友批評，顏寬恒6日受訪表示，柯媽媽也沒說支持他，僅是替他感到不捨，因柯文哲也常遭受無端的指控，這是一種「媽媽疼惜兒子」的心理，大家如此撻伐柯媽實在沒道理。

顏寬恒6日上午進行沙鹿掃街拜票行程，出發前在沙鹿競選總部表示，當天柯媽媽到宗教中心沙鹿玉皇殿參拜，不過就是老人家生活的日常，而他剛好也在沙鹿菜市場掃街，雙方巧遇一起用餐。顏寬恒說，柯媽媽只是認為林靜儀無端指控別人、扣帽子，這種政治追殺潑髒水的行為不是很認可，由於柯文哲也常受到攻擊，這僅是媽媽疼惜兒子的心，也是合情合理。

顏寬恒指出，在餐敘中，雙方討論的都是關於如何建設台北市、節省預算，以及他為中二選區爭取的預算，讓這個選區變成人口增加的區域，也表示地方的建設與區域的發展和社會脈絡是連結的，「地方就是需要做事的民意代表」。

顏寬恒說，相對的，選舉不該是造謠、潑髒水，應該是要做實事，只要好好做就會得到鄉親的認同，人在做天在看，認真做會得到神明的保庇，「出動大批網軍攻擊一個老人家，會被全國當笑話看。」

至於沙鹿區向上路山腳黃昏市場爆出涉及違建，顏寬恒表示，空地租給在地的社會底層辛苦勞工，依照法規申請搭建、營運，他們只是要做生意養家活口，「要政治追殺我，連這些人都不放過嗎？」