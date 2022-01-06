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台南藍軍新春報喜　老人可以領1千元健保補助費

▲國民黨台南市議會黨團開心分享，台南老人終於可以領到健保補助費1千元喜訊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨台南市議會黨團開心分享，台南老人終於可以領到健保補助費1千元喜訊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南老人終於可以領到健保補助費了！市議會臨時會6日進行社會局預算審議，終於通過65歲老人每年可領取1千元的健保福利金預算，國民黨市議會團表示，多年來不斷積極爭取補助老人健保費，前市長賴清德堅持不補助，很高興黃偉哲市長聆聽到基層苦哈哈老人心願，黨團軍心大振，立刻跟選民分享這喜訊。

國民黨團書記長李中岑帶領議員王家貞、蔡育輝、林燕祝、尤榮智、方一峰、許至椿、蔡淑惠、李鎮國等人，高舉「國民黨主張老人健保富麗金終於通過」手板，跟選民新春報喜。

▲國民黨台南市議會黨團開心分享，台南老人終於可以領到健保補助費1千元喜訊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國民黨團指出，台南市民的社會福利在六都中永遠墊底，65歲老人至今都沒有健保補助金，雙北家戶所得比台南高都能領取健保補助費，為什麼台南市民就是二等公民，黨團議員服務處接老人求救補助費真的是接到手軟，請前市長賴清德能將強徵52億的房屋稅，拿出一小部分補助老人健保費，賴清德不願意就是不願意，很高興黃偉哲市長接受到國民黨團議員強力爭取的民意。

國民黨團說，從今年起健保福利金發放對象是，65歲以上至99歲長者及55歲以上至64歲原住民，只要稅捐稽徵機關核定最近1年綜合所得總額合計未達申報標準，或綜合所得稅稅率未達12％，發放的金額每人1千元，預計受益的65歲老人有24萬6893人，經費為2億4689萬3000元。

國民黨團表示，新冠疫情影響，很多產業都遭受到巨大衝擊，沒有收入的老人日子真的很難過，很高興黃偉哲市長苦民所苦，新春送老人一份小紅包，老人重陽敬老金目前只有1千元，希望台南市能跟隔壁的嘉義市看齊，增加老人重陽敬老金，讓台南市真的成為一個適合養老的城市。

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