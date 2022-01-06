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台南市議會街頭藝人表演＋花燈布置　展出到元宵

▲台南市議會四周廣受好評的小花燈及街景布置，將展出至元宵節，郭信良議長，歡迎市民鄉親踴躍前來觀賞。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會四周廣受好評的小花燈及街景布置，將展出至元宵節，郭信良議長，歡迎市民鄉親踴躍前來觀賞。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為了延續節慶歡樂氣氛，台南市議會四周廣受好評的小花燈及街景布置，將展出至元宵節，郭信良議長6日表示，這段期間週末還會邀請街頭藝人到議會廣場表演，歡迎市民鄉親踴躍前來觀賞。

郭信良議長指出，台南市議會外觀亮化後，成為這一區明顯的地景亮點，加上議會廣場每晚7時至9時的雷射燈光水舞秀，以及全國最高、達40米的立體噴泉，在日前平安祈福燈會期間，就吸引了許多民眾的目光，現在再加入街頭藝人演出，更有看頭。

議會公共事務組表示，暫訂自這週六、日（1/8、1/9）起，以及1/15、1/16、1/22、1/23、2/12、2/13等日，每晚6時半至9時，有好韻樂團、歡樂之聲樂團等團體表演，帶來大家耳熟能詳的歌曲，鄉親及各地遊客可以到議會廣場放鬆地聽音樂、看花燈。

台南市議會也歡迎學校社團、公益團體或街頭藝人，申請在假日或休閒時間到議會從事藝文活動，希望取得市府文化局核發街頭藝人證之自然人，或10人以下組成之團體踴躍申請，相關事項可洽詢公共事務組李小姐，電話：06-3903937。

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