第三劑覆蓋率僅0.7%　朱立倫：台灣要國際認證的「次世代疫苗」

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

新型冠狀（COVID-19）Omicron變異株攻破桃園機場，擴大採檢後目前累計共8人確診。國民黨主席朱立倫表示，目前全台灣只有17萬人打了第3劑，約莫0.7%，他強調台灣需要國際認證的「次世代疫苗」。

朱立倫表示，新變種新冠病毒Omicron來襲，美國前天單日就有超過100萬例新感染，創下所有國家單日最多的新增病例，我們的防疫應變準備好了嗎？

朱立倫指出，現在符合資格打第3劑疫苗的有近50萬人，其中有近半是醫事人員，但目前全台灣只有17萬人打了第3劑，約莫0.7%，還有很多醫事人員仍在打第3劑與等次世代疫苗之間猶豫，因為防疫指引模糊而舉棋不定，政府應該積極做好防疫規劃，正面迎擊即將到來的疫情風險。

朱立倫說，第3劑疫苗當然要繼續施打，但針對變種病毒的次世代疫苗必須盡快多元採購，去年「嘴上採購，手裡沒貨」的前車之鑑，台灣不能再次「晚了一步」。

朱立倫進一步指出，在已洽購、洽談的新冠口服新藥部分，必須要儘速訂立合約，確認購買數量及到貨時間並公開相關資訊，讓醫事人員與國人安心，對於高風險產業及醫事人員仍在打第3劑與等次世代疫苗之間猶豫，政府應承擔起防疫責任，給予明確指引，以便國人共同防疫作戰。

在防疫旅館的部分，朱立倫說，目前全台仍有1/4、約100多間的防疫旅館有缺失需要複驗，而防疫旅館量能在面對春節返國潮的情況下恐更有壓力，中央應該積極主動與地方政府協調，不能留下推坑卸責的空間。