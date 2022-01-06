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染Omicron國泰空姐現四代傳播　引爆「跳舞群組」累計10人確診

▲▼ 新冠疫情,香港疫情。（圖／視覺中國）

▲香港多處大樓封鎖強制檢疫。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港爆發新冠Omicron疫情，由違規國泰空少引爆的「望月樓群組」累計增至8人染疫。另外，國泰染疫空姐所引發的傳播鏈也在不斷擴散，甚至出現「維園跳舞群組」，出現四代傳播，共10人確診。截至目前，香港已出現18例Omicron本土個案。

據《香港01》報導，28歲的國泰空姐於居檢期間傳染給35歲的兄長和62歲母親。空姐母親染疫後曾到維園跳舞，引發群聚感染；另外曾到陸田園餐廳，導致友人及食客感染，早前不明感染源的確診測量師就曾在同一時段在該間餐廳用餐，因而染疫；空姐母親的好友染疫後，又將病毒傳給同住家人。換言之，國泰空姐群組已出現四代傳播鏈。

另外，國泰空少因在檢疫期違規外出用餐，引發了「望月樓群聚感染」，5日再新增1人染疫，累計8人確診。該名婦人去年12月30日出現頭痛，4日被安排到集中檢疫中心，隨後樣本檢測呈初步陽性，Ct值大於20，已接種2劑BNT疫苗。

▲▼香港迪士尼（Disney）。（圖／路透）

▲香港迪士尼（Disney）和海洋公園都要暫停開放。（圖／路透）

針對本土疫情爆發，港府5日收緊防疫措施，宣佈自7日凌晨起全面禁止餐廳晚市內用，12個表列處所例如主題公園、酒吧、健身房等，全部要關閉至少14天。

香港多名傳染病專家警告，未來一、兩天是關鍵時間。有接近政府消息人士向《香港01》透露，政府在疫情相關的內部會議提到，根據過往幾波疫情數據演算，這波疫情本地感染個案一旦攀升到79例將面臨失控，確診數字勢幾何級數上升，出現大爆發。

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